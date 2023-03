VW Multivan California – Multivanktional

Dieser Test ist vermutlich der erste, bei dem es mehr um das Stehzeug als um das Fahrzeug geht. Jaja, wir wissen, dass statistisch gesehen Autos 23 Stunden stehen und nur rund eine Stunde pro Tag bewegt werden. Dennoch sind es ja Fahrzeuge, weil deren ursprünglicher Zweck ja die Beförderung von A nach B ist.

Aber eben nicht nur – denn die ersten Wohnmobile datieren aus dem Jahr 1931. Diese Fahrzeug- (oder ist es doch eine Stehzug-)Gattung feiert also bald hundertjähriges Jubiläum. Und mittlerweile gibt’s in den Fahrzeugen (okay, die Zweitbezeichnung lassen wir jetzt mal weg) auch jede Menge Gimmicks für Spaß, Info und Unterhaltung: Man denke an WLAN-Hotspots, Bildschirme, Radio, Smartphone-Kopplung oder informative Digitalanzeigen über Verbrauch, Reichweite und was sonst noch alles.

Typenschein VW Multivan California Beach Edition TDI Preis: ab € 88.738,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 105.494,30 unter anderem inklusive Außenlackierung candyweiß € 335,58, Ladekantenschutz € 217,14, Komfort-Schlafauflage € 425,82, Außensteckdose € 1089,93, Parklenkassistent € 1237,98, automatische Distanzregelung € 730,38, Spurwechselassistent € 813,57, Zuziehhilfe für Heckklappe € 212,91, Akustik-Paket € 510,42, Licht- und Sicht-Paket € 360,96 und digitales Cockpit € 854,46; einen VW Multivan California gibt es ab € 74.976,- NoVA/Steuer: 23 %/ € 1391,04 jährlich Garantie: 2 Jahre Neuwagengarantie, 3 Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung, 2 Jahre Reparatur-Gewährleistung auf Werkstattarbeit, Originalteile und Originaltauschteile, 8 Jahre bis max. 160.000 km auf den Akku Service: alle 30.000 km oder jedes Jahr Technische Daten: Motor: R4, 16V, Common-Rail, Turbolader, Partikelfilter, 1968 cm³, 110 kW/150 PS bei 3250 U/min, max. Drehmoment 340 Nm bei 1500-3000 U/min Getriebe: Siebengangautomatik Antrieb: Frontantrieb Höchstgeschwindigkeit: 179 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 14,3 s Leistungsgewicht: 16,93 kg/PS WLTP-Verbrauch: 8,3 Liter VOLKSBLATT-Testverbrauch: 8,5 Liter CO2-Ausstoß: 219 g/km Euro 6d Eckdaten: L/B/H: 4904/1904/1990 mm Radstand: 3000 mm Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 2540/3080 kg Anhängelast gebr./ungebr.: 2500/750 kg Tank: 70 Liter (Diesel) Reifen: 4 x 215/60 R17C 104H auf 17“-Alus Sicherheit: Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/ RSR/LKA/ACC/RCTS/TPMS Airbags: 6 Geländedaten: Bodenfreiheit: 193 mm Böschungswinkel vorne/hinten: 21,8°/16,7° Rampenwinkel: 14,3°

Jedenfalls ist des Pudels Kern, dass der hier (noch nicht) beschriebene Testwagen, der VW Multivan California Beach Edition, in Wahrheit zwei Wochen viiiiiiel länger herumgestanden als bewegt worden ist. Das heißt aber nicht, dass der 4,90 Meter lange Sechssitzer nicht genutzt wurde.

Die jüngere Tochter nahm den knuffigen Transporter nämlich in Beschlag. Will heißen: Manuell (Automatik kostet extra) das Faltdach aufklappen. Matratze überziehen, Schlafsack, Decken und Kuscheltiere raufbringen und im weißen Hannoveraner (dort läuft das Nutzfahrzeug, was für eine treffende Bezeichnung) campieren.

Campingtisch (im Gepäckabteil montiert) und Campingstühle (in der massiven Heckklappe untergebracht) wurden zwar kaum verwendet – dafür aber die Standheizung umso mehr. Jedenfalls ist der 1,9 Meter breite Multivan auf seinen 9,3 Quadratmetern sehr gut durchdacht und eignet sich somit für viele Aufgaben – multifunktional also.

Unter seiner kurzen Motorhaube beherbergt der Fronttriebler einen rauen, aber laufruhigen Zweiliterdiesel mit 150 Pferdestärken und maximal 340 Newtonmeter Drehmoment. Das reicht aus, um den 2,5 Tonner in akzeptabler Geschwindigkeit auf Touren zu bringen während die Siebengangdoppelkupplung souverän agiert. Schnelle Kurvenpassagen quittiert der VW indessen mit spürbarer Seitenneigung.

Generell ist der Multivan sehr zuverlässig und reagiert auf jede Fahrsituation schnell und präzise. Und er ist mit 8,5 Litern Verbrauch äußerst sparsam. Man kann mit ihm also problemlos Langstrecken bewältigen, denn dank seines großen Tanks und des niedrigen Verbrauchs sind 800 Kilometer Reichweite für den Van ein Kinderspiel.

Billig ist der Spaß nicht. Der Grundpreis beträgt knapp 89.000 Euro. Inklusive Extras schnellt der Preis dann in den sechsstelligen Bereich – das rechtfertigt also leider nicht das Nutzfahrzeugambiente im Cockpit.

Ansonsten gilt: übersichtliches Cockpit, informatives Infotainmentsystem mit kinderleichter Menüführung, zahlreiche pfiffige Ablagen, angenehme Ergonomie, griffiges Lederlenkrad, etliche sattelfeste Assistenzsysteme sowie jede Menge Platz, wobei ein weiteres Highlight der drehbare Sitz in der zweiten Reihe ist.

Fazit

Multivanktional zum stolzen Preis. Und die Tochter hätte am liebsten ihren Hauptwohnsitz in den California verlegt.