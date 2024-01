VW schickt seinen Bestseller Golf runderneuert auf die Straßen

Volkswagen feiert den 50. Geburtstag des Golfs. Im März 1974 startete in Wolfsburg die Serienproduktion des Bestsellers. Dem ersten Golf folgten bis heute mehr als 37 Millionen Exemplare. Rein rechnerisch entschieden sich an jedem einzelnen Tag der letzten 50 Jahre weltweit mehr als 2.000 Menschen für einen Golf, der es bis dato auf acht Generationen gebracht hat.

Damit ist die kompakte Ikone das erfolgreichste europäische Auto und der meistverkaufte VW aller Zeiten. Jetzt stellt die Wolfsburger Autoschmiede die jüngste Evolutionsstufe des Golfs vor.

„Der Golf macht seit einem halben Jahrhundert den Kern der Marke Volkswagen aus: bezahlbare Mobilität für alle auf höchstem technischem Niveau“, schwärmt Thomas Schäfer, CEO der Marke, von dem kompakten Bestseller.

Daran knüpfe VW bei der neuesten Evolutionsstufe dieser Baureihe an – „mit noch mehr Effizienz, Komfort, Wertigkeit und neuem Bedienkonzept“, so Schäfer.

Golf und Golf Variant sind an ihrer modifizierten Frontpartie zu erkennen. Dabei optisch prägend: das erstmals in Europa illuminierte VW-Zeichen und die neu konzipierten LED-Scheinwerfer.

Im Interieur kennzeichnet die Baureihe ein neu entwickeltes und intuitiv bedienbares Infotainmentsystem mit einem freistehenden Touchscreen, an den sich nach unten hin ergonomisch optimierte und beleuchtete Touchslider für die Temperatur- und Lautstärkeregelung anschließen. Ebenfalls neu: das weiterentwickelte Multifunktionslenkrad und der Sprachassistent IDA.

In puncto Assistenzsysteme entwickelten die Wolfsburger den „Park Assist Plus“ weiter. Erstmals wird für den Golf der „Park Assist Pro“ angeboten. Dieser erlaubt das Ein- und Ausparken per Smartphone. Neu im Golf ist auch die 360-Grad-Rundumsicht „Area View“.

Auch antriebsseitig tut sich einiges. So gibt es ein Plus an Power und rund hundert Kilometer elektrische Reichweite, das die neuen Plug-in-Hybridantriebe mit DC-Schnellladefunktion bieten. Die Systemleistung beträgt 204 PS beim eHybrid und 272 PS beim GTE.

Bei den Antrieben herrscht generell Vielfalt: In der Startphase stehen insgesamt neun verschiedene Mild-Hybrid- (eTSI), Plug-in-Hybrid- (eHybrid und GTE), Turbobenzin- (TSI) und Turbodieselantriebe (TDI) für die Baureihe zur Verfügung. Nochmals sportlicher wurde der GTI: Die Leistung seines Turbomotors stieg um 20 PS auf nun 265 Pferdestärken. Gut 13 PS stärker wurde zudem der 2.0 TSI mit nunmehr 204 PS. Einen rein elektrischen Golf gibt es indessen nicht mehr.

Bestellstart ist – pünktlich zum Geburtstag – im März. Die ersten Fahrzeuge werden voraussichtlich im Juni in Österreich eintreffen. Die Performance-Modelle GTI, GTI Clubsport und R folgen voraussichtlich Mitte August.