Öffi-Tour durch OÖ – Der Härtetest fürs Klimaticket

Aufgestellt wurde er von mir. In exakt 36 Stunden und neun Minuten habe ich alle Bezirke in Oberösterreich besucht und bin sicher heimgekehrt.

Wobei das mit den „14“ Bezirksstädten ist natürlich nicht ganz richtig, denn Oberösterreich hat bekanntlich drei Statutarstädte und 15 Bezirke.

Lesen Sie auch

Wobei in Wels, Steyr und Linz auch die Bezirkshauptmannschaften von Wels-Land, Steyr-Land, Linz-Land und Urfahr-Umgebung sind. Das heißt unterm Strich bleiben 14 Orte, die es zu besuchen gilt.

Ich startete exakt 6.06 Uhr am Linzer Busbahnhof unter dem Landesdienstleistungszentrum, von dort fährt werktags der Bus nach Rohrbach-Berg. Und es zeigte sich da schon ein Problem des öffentlichen Verkehrs: Während ich in dem großen Bus fast allein saß, war der in der Gegenrichtung gut gefüllt – es wollen in der Früh vermutlich mehr Menschen zur Arbeit nach Linz als zum Vergnügen nach Rohrbach.

Ökologisch und ökonomisch ist es aber nicht sinnvoll, eine solche fast „Leerfahrt“ anzubieten. Übrigens ist der Bus nicht nur etwas schneller als die parallel fahrende Mühlkreisbahn, man kommt auch näher an das Stadtzentrum. Denn schon immer waren Großprojekte Anlass für Streitereien – im Falle der Mühlkreisbahn zwischen den beiden Metropolen des Oberen Mühlviertels Haslach und Rohrbach.

Letztlich einigte man sich in den 1870er Jahren, dass man Rohrbach links und Haslach rechts „liegen“ lässt. Seither geht man kilometerlang vom Bahnhof in die jeweiligen Stadtzentren.

Aber auch in den anderen Städten sind die Zug-Bahnhöfe meist weitab vom Zentrum, entweder weil die Fuhrleute aus Existenzangst es damals verhinderten oder die notwendigen Gründe nicht verkauft wurden. Diese Fehler der Vergangenheit wird man kaum mehr reparieren können. Denn nur in Einzelfällen ging der Berg dann zum Propheten bzw. wuchs die Stadt zum Bahnhof.

1 von 15

… kurz nach 21 Uhr erreichte ich schließlich wieder den Linzer Bahnhof, 36 Stunden und neun Minuten, nachdem ich von dort aufgebrochen war. Mit dem Auto wären es laut Routenplaner lediglich 540 Kilometer, für die man achteinhalb Stunden gebraucht hätte.

Rechnet man das amtliche Kilometergeld, hätte die Fahrt rund 225 Euro gekostet. Und es wäre damit auch teurer, als hätte ich für jede Strecke einen Einzelfahrschein gelöst.

Laut „Scotty“ hätte mich die Fahrt nämlich selbst dann nur 145 Euro gekostet … und das ist fast schon ein Siebentel des Jahrespreises beim Klimaticket.