Per Zufall ins Geschichtsbuch

„Now is the time!“ war das eigentliche Motto der berühmten Rede Martin Luther Kings

„Mander, ‘s ischt Zeit!“ – Das berühmte Zitat von Andreas Hofer hat den Prediger und Bürgerrechtler Dr. Martin Luther King (MLK) wohl nicht inspiriert, doch höchste Zeit war es für King auch in den 1960er Jahren.

Die Unterdrückung der schwarzen Bevölkerung, die anhaltende Segregation (Rassentrennung, Anm.), das Vorenthalten von beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten, Bildung, Wahlrecht, die Liste der Ungerechtigkeiten ließe sich fast beliebig verlängern.

Dabei hatten Schwarze 100 Jahre zuvor im Bürgerkrieg auch für ihre Rechte und ihre Teilhabe am US-amerikanischen Gesellschaftsleben gekämpft, Präsident Abraham „Honest Abe“ Lincoln hatte 1862 mit der Abschaffung der Sklaverei die rechtliche Grundlage geschaffen. Doch zu Kings Zeiten waren die damaligen Verheißungen immer noch nicht erfüllt, es war also höchste Zeit, das zu ändern.

Marsch auf Washington

Das wiederholte „Now is the time“, als Aufruf, keine weiteren Vertröstungen hinnehmen zu wollen, diente MLK als roter Faden durch seine Rede am Lincoln Memorial. Eine Ansprache, die erst viel später ihren Weg in die Geschichtsbücher finden sollte.

Dieses „Jetzt“, an das King die Forderung nach gleichen Chancen am Arbeitsmarkt und am Bildungssektor knüpfte, die Forderung nach Freiheit und Jobs für Farbige, nach einem Ende der Demütigungen, konnte die Zuhörer nicht begeistern. Erst kurz vor dem Ende seiner Rede kratzte King die Kurve zum berühmten „I have a dream!“

Auf Zuruf der Sängerin Mahalia Jackson hatte King sein Manuskript ad acta gelegt und seine Vision von der Zukunft der USA frei formuliert. Einer Nation, die zurückkehren müsse zur Wurzel ihrer Geschichte, zur wahren Berechtigung ihres Daseins: Zum „American dream“, zu Freiheit und Gleichheit für alle.

Mehr als eine Viertelmillion Menschen aus allen Teilen der USA vernahmen vor Ort die historischen Worte des charismatischen Anführers des „Civil Rights Movement“, der Bürgerrechtsbewegung. Die Rede wurde im Radio in den USA und sogar in Europa übertragen.

Beifall für Kings Visionen

„Ich habe den Traum, dass eines Tages meine vier kleinen Kinder nicht mehr nach ihrer Hautfarbe beurteilt werden, sondern nach ihrem Charakter.“

„Ich habe den Traum, dass eines Tages auf den roten Hügeln von Georgia die Söhne von ehemaligen Sklavenhaltern und die Söhne ehemaliger Sklaven zusammen sitzen werden, am Tisch der Brüderlichkeit.“

Auslöser des Protestmarsches auf Washington waren jahrzehntelange Repressalien. Nach der Niederlage im Bürgerkrieg beschlossen zahlreiche ehemals „Konföderierte Staaten“ im Süden der USA die sogenannte Segregation, die Rassentrennung. Unter dem Motto „separate, but equal“ (Getrennt, aber gleich, Anm.) wurde ein dicker Trennstrich zwischen der schwarzen und weißen Bevölkerung gezogen. Von „gleich“ konnte freilich keine Rede sein. Es gab eigene Schulen, nur für Schwarze, eigene Toiletten, eigene Bereiche in Restaurants oder in Autobussen.

Diese Diskriminierungen entluden sich nicht selten in Gewalt gegen Afroamerikaner, aber auch gegen Asiaten und Latinos.

Ende der Segregation

Der Supreme Court, das Höchstgericht der USA, verfügte 1954 das offizielle Ende der Rassentrennung im Schulsystem im Süden. Dieses Urteil sowie der erbitterte Widerstand vieler Südstaatler, darunter der berüchtigte Ku-Klux-Klan, dagegen, leiteten eine Zeit des zivilen Ungehorsams ein, mit dem erklärten Ziel, die Rassendiskriminierung auch außerhalb der Schulhöfe abzuschaffen.

Der „Marsch auf Washington“ war ein Höhepunkt der Aktivitäten der Bürgerrechtsbewegung, weitere Aktionen waren etwa der Montgomery Bus Boykott, bei dem sich eineinhalb Jahre lang die schwarze Bevölkerung weigerte, öffentliche Busse zu benutzen, oder die Märsche von Selma nach Montgomery (beide US-Bundestaat Alabama, Anm.). Martin Luther King wurde 1968 von einem weißen Rassisten in Memphis erschossen.