Rendez-Vous an der Cote d’Azur mit Heidi Horten, Picasso und Co.

150 Kunstwerke geben in der Heidi Horten Collection Einblicke in das Leben und Werk von rund 50 Künstlern, in deren Schaffen Frankreich eine wichtige Rolle spielte, sowie Anknüpfungspunkte zum Eintauchen in die Lebenswelt von Heidi Horten. „Neben der Bedeutung von Paris als Ort der künstlerischen Freiheit rückt dabei der Süden Frankreichs, der Midi, als Sehnsuchts- und Wirkungsort in den Fokus“, erklärt Kuratorin Véronique Abpurg. Heidi Horten hatte mit Wohnsitzen in Paris und Antibes eine tiefe Affinität zum Land und zu seiner Kunst entwickelt, was sich in ihrer Sammlungstätigkeit deutlich manifestieren sollte.

Neben den weiteren Schwerpunkten — zu denen Wien um 1900, der deutsche Expressionismus, Arte povera, Pop-Art oder die zeitgenössische

Kunst gehören – kann auch von einer „französischen Sammlung“ gesprochen werden. Ein besonderer Fokus der Schau, die bis 29. Oktober zu sehen ist, liegt auf Pablo Picasso, dessen Todestag sich 2023 zum 50. Mal jährt sowie auf dem Schaffen von Marc Chagall und Yves Klein, von denen die Sammlung über größere Konvolute verfügt. Die gezeigten Werke spannen einen Bogen von 1890 bis 1970, ergänzt um zeitgenössische Formate.

Picasso beim Malen über die Schulter blicken

Die Schau ermöglicht Begegnungen, eben Rendezvous mit den Künstlern. „Wir wollen auch ganz besonders den Künstler hinter dem Werk zeigen“, erläutert Abpurg. So wird z. B. ein Film gezeigt, der Picasso beim Malen zeigt. Lebensgroß in den Ausstellungsraum projiziert „stehen“ die Besucher dem Künstler scheinbar direkt gegenüber und erhalten so einen unmittelbaren Eindruck von seiner Arbeitsweise.

Auch wer immer schon einmal wissen wollte, wie Millionäre so reisen und leben ist bei der aktuellen Sommerausstellung der Horten Collection richtig. Eine Ausstellung in der Ausstellung beleuchtet die mondäne Lebenswelt von Heidi Horten, die sie in den 1960er- und 1970er-Jahren rund um die modernistische Villa Dubeau an der Cote d’Azur aufgebaut hatte. „Das sollten wir als Haus auch leisten, dass wir eine persönliche Komponente der Stifterin zeigen“, so die Kuratorin. Durch die französische Kunst, die Horten intensiv gesammelt hat, habe sich ein guter Anknüpfungspunkt ergeben. Mit direktem Zugang zum Meer war die Villa für Jahrzehnte das Sommer- und Urlaubsdomizil von Heidi und Helmut Horten. Schon eine der ersten Reisen des frisch vermählten Paares führte zu dieser Villa. „Helmut Horten nahm den Aufenthalt in Südfrankreich zum Anlass, seine junge Frau in die High Society der Cote d’ Azur einzuführen.

Besonderen Wert legte der Unternehmer darauf, dass seine Frau bei Partys und gesellschaftlichen Anlässen ausgewählte Haute Couture mit dazu passendem hochkarätigem Schmuck trug“, ist dazu im Katalog zur Ausstellung zu lesen. Die Villa bestand aus drei Gebäuden und wurde von Horten immer wieder neu gestaltet. Ein ganzes Zimmer im Stil von Heidi Horten hat man auch in Wien eingerichtet. Möbel, Kunsthandwerk und Einrichtungsgegenstände veranschaulichen Hortens Geschmack inklusive Nachbau der legendären Bar in der Villa. Auch die Yachten der Hortens wurden stilecht mit Bildern und Gegenständen französischer Künstler dekoriert. Ihnen ist ebenso ein Teil der Ausstellung gewidmet. Workshops für Kinder und spezielle Themenführungen zu einzelnen Künstlern runden das Programm der Sommerausstellung ab.

Man versucht, die französische Leichtigkeit in die Bundeshauptstadt zu holen und den besonderen Flair der Cote d’Azur aufleben zu lassen. Einblicke in das Leben der Reichen und Schönen sind garantiert.

Heidi Goëss-Horten wurde am 13. Februar 1941 in Wien als Heidi Jelinek geboren. Sie arbeitete als Sekretärin in Wien und lernte 19-jährig in einer Hotelbar in Velden den 32 Jahre älteren deutschen Kaufhaus-Besitzer Helmut Horten kennen, den sie 1966 heiratete. Gemeinsam legten die beiden in den 1970er Jahren die Basis für ihre umfangreiche Kunstsammlung. Als Helmut Horten 1987 starb, erbte Heidi Horten das gesamte Vermögen des Milliardärs und gründete die Helmut Horten Stiftung. Seit den 1980er Jahren erweiterte Horten ihre umfassende Kunstsammlung mit Werken des 20. Jahrhunderts bis hin zur zeitgenössischen Kunst. 2022 wurde in prominenter Lage zwischen Staatsoper und Albertina in der Wiener Innenstadt die „Heidi Horten Collection“ eröffnet. Wenige Wochen danach starb Horten.