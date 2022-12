Trüffel, Nationalparks und Reggae

Was ist kulinarisch gerade voll im Trend, wo reist man 2023 hin, wo können sich Reisende am besten entspannen? All das beantwortet Lonely Planet, der Reiseverlag schlechthin. Wenn Sie auch gerade auf der Suche nach spannenden Reisezielen sind, wird Ihnen dieser Ratgeber weiterhelfen. Orte, die man vielleicht nicht am Schirm hat, hat Lonely Planet bereist und erkundet. Von Istanbul nach Sofia mit dem Zug, Nationalparks in Kolumbien, indigene Völker in Neuschottland und Provinzen an der Atlantik – 2023 gibt es einiges zu entdecken.

Zunächst zu den sechs besten Orten zum Essen, beginnend mit Umbrien, einer Region Italiens. Wer sich für Trüffel, Olivenöl und Wein begeistern kann, ist dort genau richtig. Auch musikalisch wird man dort fündig: Das jährliche Umbria Jazz Festival lockt etliche Jazz-Liebhaber ins „grüne Herz Italiens“. Die gastronomische Szene in Kuala Lumpur hat ebenfalls einiges zu bieten, die asiatische Großstadt kann man auch mit einem kleinen Budget erkunden und wird dabei auf jeden Fall satt.

Cocktails und Ramen

Ebenfalls im asiatischen Raum befindet sich Fukuoka, eine der ältesten Städte Japans, in der Sie unbedingt Hakata Ramen, einen Teil der einzigartigen Esskultur, probieren müssen. Nun zu Lima, die Stadt, die Peru zu einem der angesagtesten Reiseziele weltweit macht. Cevicherias und Pisco-Cocktails, aber auch die Meeresfrüchte der Küste verzaubern jährlich tausende von Touristen.

Auch Südafrika, als eines der beliebtesten Big-Five-Safariziele, ist mit auf der Liste. Die bekannten Weingüter und die südafrikanischen Köche bringen neuen Wind in die kulinarische Szene des Landes. Apropos Wein: Wer ab und zu gerne ein Gläschen davon trinkt, wird sich auch in Montevideo in Südamerika wohlfühlen. Trotz angemessener Preise finden sich jede Menge kulinarische Highlights dort.

Sie wollen wissen, was die besten Reiseorte 2023 sind? Lonely Planet hat die Antworten.

Von Istanbul nach Sofia – nach 11 Stunden Zugfahrt ist man von Istanbul nach Sofia gefahren und kann dort eine Stadt entdecken, die zwar noch nicht in jedem Reiseführer vertreten ist, jedoch trotzdem einiges zu bieten hat, unter anderem wunderschöne Kathedralen. Das vom indigenen Volk Mi’kmaq bewohnte Neuschottland in Kanada ist der nächste Geheimtipp von Lonely Planet. Atemberaubende Natur, einmalige Kulinarik, aber auch Attraktionen für die ganze Familie – das wartet in der Atlantikprovinz.

Mit dem Zug durch Asien

Mit dem Trans-Bhutan-Trail wird die etwa 400 Kilometer lange Strecke durch das asiatische Land Bhutan zu einem Abenteuer. Die prachtvollen Tempel und Klöster und die ländlichen Dörfer sind nur ein paar der Highlights. Die Strecke eignet sich auch perfekt zum Wandern.

Next Stop: Sambia. Wander-Safaris im Süden Afrikas und die verschiedensten Kulturen gibt es hier zu entdecken. Die „Big Five“ lassen sich bei einer entspannten Safari-Tour durch Sambias 20 Nationalparks erkunden. Wer würde nicht gerne mal unter dem Sternenhimmel zelten? In Westaustralien kann dieser Traum in Erfüllung gehen, aber nicht nur das: Jahrtausendealte Kulturen kennenlernen, tolle Restaurants, Straßenkunst in jeder Ecke, jede Menge Shoppingmöglichkeiten und leere Strände sprechen ebenfalls für einen Trip nach Westaustralien.

Natur-Fans aufgepasst: Die Nationalparks in Kolumbien, egal ob die Strände des Parque Nacional Natural Tayrona bis hin zu den Gipfeln des Parque Nacional Natural Los Nevados, sind einen Besuch wert. 26 dieser Ökosysteme werden von indigenen und afrokolumbianischen Gruppen bewohnt, aber auch Wildtiere leben dort.

Nun zu Orten, an denen man sich entspannt: Die nordgriechische Halbinsel Chalkidiki und ihre Traumstrände bieten den idealen Ort zum Entspannen. Auch Klöster und Berge tragen zur abwechslungsreichen Szenerie bei. Seit nun 60 Jahren ist Jamaika ein unabhängiges Land und hat einige neue Hotels zu bieten, die zum Entspannungsurlaub einladen. Tropische Wasserfälle und Strände, spannende Kulinarik und Reggae zeichnen das Land in der Karibik aus.

Auf den Kleinen Antillen wird der Inselstaat Dominica als Naturinsel betitelt und lässt Besucherinnen und Besucherin zur Ruhe kommen. Flüsse, Wanderrouten, weiße Strände und viel Grünland warten dort.

Wer gerne taucht, ist auf Raja Ampat in Indonesien, auch genannt „Amazonas der Meere“, genau richtig. Etliche Korallenriffe und insgesamt 1500 Inseln, Buchten und Untiefen prägen Raja Ampat.

Maltesische Spezialitäten und bewundernswerte Tempel machen Malta und seine Hauptstadt Valletta zu einem gut besuchten Reiseziel. Italienische, französische, britische und arabische Einflüsse prägen die Insel.

Last, but not least Jordanien, bekannt für seine Felsenstadt Petra. Doch nicht nur diese Sehenswürdigkeit gibt es hier zu erkunden, auch Orte wie Wadi Rum bieten die ideale Möglichkeit, vom Alltagsstress wegzukommen und sich zu entspannen.

Die 6 besten Orte, um Kontakte zu knüpfen

Alaska, USA

Albanien

Accra, Ghana

Sydney, Australien

Guyana, Südamerika

Die 6 besten Orte um Neues zu lernen