Überraschende Erkenntnisse: „Braut Christi“ als Networkerin

Gelehrt und streitbar: Die beiden Historikerinnen Eva Schlotheuber und Henrike Lähnemann haben sich mit der Realität in den damaligen Nonnenklöstern befasst und kamen zu dem Schluss, dass es dort im Mittelalter eine „große Gruppe gelehrter, streitbarer und geschäftstüchtiger Nonnen“ gab.

Was freilich in den folgenden Jahrhunderten in Vergessenheit geriet. Daher auch der Titel des jetzt erschienen Buches der Historikerinnen Henrike Lähnemann und Eva Schlotheuber: „Unerhörte Frauen – Die Netzwerke der Nonnen im Mittelalter“ (Propyläen Verlag). Wobei „unerhört“ gewollt mehrdeutig ist. Einerseits, weil viele der Nonnen im damaligen Sinne „Unerhörtes“ taten, andererseits weil ihr Wirken und ihre berechtigten Anliegen in späterer Zeit oft „ungehört“ verhallten.

Die Autorinnen haben 1800 Briefe, weiters Tagebuchaufzeichnungen, Handschriften und andere Dokumente von Nonnen in deutschen Klöstern vor allem aus dem 15. Jahrhundert zur Grundlage ihres Buches gemacht. Dabei zeigte sich, dass die Frauenklöster oftmals mächtige Institutionen waren, wobei die Lebensform der Nonnen eine wichtige Rolle spielte, so die Historikerinnen: „Dass Gott sie erhörte, war auch die Überzeugung der mittelalterlichen Gesellschaft und verlieh ihnen einen besonderen Status, der sich politisch und wirtschaftlich, auf jeden Fall gesellschaftlich und kulturell manifestierte – und es den Frauen erlaubte, unerhört wirksam zu werden“.

Daher war die Klosterlaufbahn als Alternative zur Ehe für die Frauen und ihre Familien auch höchst attraktiv. Abgesehen davon hatte das auch einen ganz praktischen Grund: Die Mitgift für eine standesgemäße Hochzeit war teuer, daher versuchten vor allem die vornehmeren Familien nur einige der Töchter zu verheiraten, die restlichen gingen ins Kloster oder „wurden gegangen“.

Die Klöster wurden dafür finanziell bedacht, doch verglichen mit einer Mitgift kostete dies die Familie im Schnitt nur ein Zehntel. Wobei die Verbindung der Nonnen – auch wenn diese in Klausur lebten – mit ihren Familien durchaus bestehen blieb. Die Familien pflegten die Hochfeste im Kloster zu feiern, auch die Grabstätten befanden sich häufig dort.

Mit 4 ins Kloster

Die Dokumente zeigen auch, dass die Mädchen von ihren Familien nicht selten schon im zarten Alter dem Kloster übergeben wurden, aus einem deutschen Konvent wird von einer Vierjährigen berichtet, die von ihren Eltern zur „Gott geweihten Jungfrau“ bestimmt wurde. Eltern konnten für ihre minderjährige Tochter auch das Gelübde zum Nonnendasein ablegen.

Freilich, bevor man hier vorschnell urteilt, ist ein genauerer Blick auf das „Klosterleben“ zu werfen. Und hier fällt auf, was heute vielfach vergessen wird: Die Frauenklöster waren im Mittelalter qualifizierte Bildungsstätten. Dazu Lähnemann und Schlotheuber: „Die Nonnen durchliefen im Kloster eine anspruchsvolle mehrjährige Ausbildung, die das Lesen und Schreiben anhand des gelehrten Lateins, Theologie und Musik für den Chordienst, ökonomisches und organisatorisches Wissen zur Verwaltung ebenso wie Handarbeiten, Buchherstellung und –ausmalung umfasste!“

Das in einer Zeit, in der es für Mädchen so gut wie keine Schulbildung gab und ihnen die Lateinschulen und Universitäten sowieso verschlossen blieben. In diesem Zusammenhang gab es aber auch Konfliktstoff: Die höher gestellten Familien wollten alle ihre Töchter in die Klosterschule schicken, auch jene, die für eine Heirat vorgesehen waren. Die Nonnen waren dagegen, „weil dadurch die Weltabgewandtheit der Klosterbewohnerinnen gestört“ würde.

Jedenfalls war das mittelalterliche Frauenkloster ein, wie es die Historikerinnen formulieren, „komplexer Organismus, der Frauen und Männer, verschiedene soziale Gruppen und viele Personen umfasste, die unterschiedlich eng an die Frauengemeinschaft gebunden waren“. Angefangen von der Äbtissin mit Leitungsgewalt und einem Priester, dem „Probst“, über die Chornonnen, die Novizinnen, dann die Laienschwestern bis hin zu Mägden, Bediensteten und Taglöhnern. Dazu kamen oft Frauen, die sich im fortgeschrittenen Alter – heute würde man sagen in der Pension – entschlossen, in einem Kloster zu leben. Sie brachten oft wichtige Kenntnisse für den Klosteralltag mit. Und auch ihr Erbe übergaben sie dem Kloster, dafür hatten sie im Krankheitsfall eine professionelle Betreuung. Denn auch das war typisch für die Klöster: die dort angesiedelte Naturheilkunde.

Tägliches Meeting

Der Tagesablauf im Kloster war von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang klar geregelt und strukturiert. Die sieben „Stundengebete“, zu denen sich die Nonnen immer zur gleichen Zeit versammelten, gehörten ebenso dazu wie die festlegten Zeiten für Arbeit, Essen und Erholung. Durchaus modern mutet ein weiterer Fixpunkt des Nonnentages an: das sogenannte „Kapiteloffizium“ jeweils um 7 Uhr früh. Hier versammelten sich die Nonnen einerseits zu einer geistlichen Lesung, aber auch zum Besprechen der Aufgaben und diverser Anliegen bis hin zu negativen Vorfällen und Verstößen gegen die Ordensregeln.

Sozusagen ein tägliches „Meeting“ im Kapitelsaal des Klosters. Noch etwas machen die Briefe der Schwestern deutlich: Auch den „Bräuten Christi“ war allzu Menschliches nicht fremd und so manche Nonne nahm es offensichtlich mit den Vorschriften nicht immer so genau. Schließlich wurde eine großangelegte Reform der Frauenklöster angeordnet und durchgezogen. Ziel war eine Vertiefung der Religiosität, eine Verbesserung der Ausbildung und der Liturgie.

Und ganz praktisch: Das mancherorts vernachlässigte gemeinsame Mahl sollte wieder durchgesetzt werden. Die Nonnen mussten in der Folge ihre privaten „Speisekammern“ leeren, dabei kamen – so wird berichtet – „Fleisch, Fisch, Bohnen, Erbsen, Grütze, Honig, Öle, Butter, Käse etc.“ zu Tage. Klar, dass die Nonnen von den verschärften Regeln nicht begeistert waren, so versprach man ihnen als Gegenleistung in einem deutschen Kloster beim gemeinschaftlichen Essen – Zitat – „alle Tage einen halben Krug Bier, aber an denen Fasttagen einen ganzen“.

Fazit der Historikerinnen zu den Nonnen im Mittelalter: „Auch wenn die Geschichte ihr Leben in der Klausur vielfach überschrieben oder ausgelöscht hat und sie für uns heute weitgehend unerhört erscheinen, waren sie es in ihrer Zeit auf ihre Weise keineswegs, und wenn sie die eigene Sache verteidigen mussten, konnten sie auch unerhört widerspenstig werden“.