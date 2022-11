Unsere Verwandten aus der Steinzeit lassen grüßen!

Man schrieb das Jahr 1856, als im kleinen Neandertal unweit von Düsseldorf in einer Höhle einige menschliche Knochen gefunden wurden. Damit begann ein neues und bis heute nicht abgeschlossenes Kapitel der Erforschung der Evolution: die Geschichte der Neandertaler! Modernste Analysetechniken führen heute zu Erkenntnissen, die ein völlig neues Licht auf die menschliche Urgeschichte werfen.

Und es ist nur folgerichtig, dass der schwedische Anthropologe Svante Pääbo heuer den Medizin-Nobelpreis für die Erforschung der Neandertaler-Gene erhielt.

Keine „Wilden“

Anfänglich ging man davon aus, dass die Neandertaler eine „Sackgasse der Evolution“ waren und sie daher etwa 40.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung ausgestorben sind. Sie wurden eingestuft als primitive Seitenlinie des „homo sapiens“, also des Menschen von heute. Das Klischee des „keulenschwingenden Wilden“ haftete dem Neandertaler bis in die Gegenwart an.

Obwohl man es heute ganz anders weiß, wie die britische Archäologin Rebecca Wragg Sykes in ihrem soeben erschienen Buch „Der verkannte Mensch“ (Goldmann Verlag) schreibt: „Neandertalerinnen und Neandertaler waren Künstler, Jägerinnen, Entdeckerinnen, Überlebende, Erzähler, Spielende, Weinende, Lachende und vieles mehr“.

Mit anderen Worten, die Neandertaler sind echte und direkte Vorfahren von uns heutigen Menschen. Forscher der Fachrichtung Paläogenetik – wie Nobelpreisträger Pääbo – wiesen nach, dass alle lebenden Menschen außerhalb Afrikas ein bis 2,5 Prozent Neandertaler-DNA in sich tragen.

Allein der Zeitraum, in dem die Neandertaler lebten, ist gigantisch: von 350.000 bis 40.000 vor unserer Zeitrechnung. Ihr Lebensraum reichte von der Iberischen Halbinsel bis an die Westgrenze des heutigen China und im Süden bis an die arabische Wüste. Das belegen unzählige Funde.

Prägend für die Welt und das Leben der Neandertaler waren stets die klimatischen Veränderungen im Laufe der Jahrtausende. Eiszeiten, Warmzeiten und lange Zeiträume dazwischen führten zu Veränderungen, denen sich die Neandertaler anpassen mussten.

Muskelprotze

Aufgrund der Knochen- und Skelettfunde kann die Wissenschaft heute sehr genau rekonstruieren, wie die Neandertaler gebaut waren und ausgesehen haben. Sie waren etwas kleiner als wir heutigen Menschen mit breiterer Brust und Taille. Sie hatten leicht gekrümmte Beine, gingen aber jedenfalls aufrecht, was man früher bezweifelt hatte. Charakteristisch waren ein flacheres Schädeldach und vorstehende Knochenwülste über den Augen.

Insgesamt war das Erscheinungsbild des Neandertalers das eines „Muskelkprotzes“, der um 15 Prozent mehr wog als ein moderner Mensch. Das anstrengende und oft gefährliche Leben – Stichwort Raubtiere – hinterließ auch deutliche Spuren an den gefundenen Knochen und Skeletten. Sie zeugen von Verletzungen und heute mögliche Analysen brachten zutage, dass die Neandertaler an verschiedensten Infektionen, Krankheiten und den Folgen von Seuchen litten. Knochenwucherungen der Wirbelsäule, Schädigungen des Bewegungsapparats oder innere Krankheiten wie Diabetes quälten sie. Die Paläogenetik beweist, dass das ihr Erbgut auch bei uns heute den Verlauf etwa von Infektionen beeinflusst.

Jagende Nomaden

Die Neandertaler waren im Prinzip Nomaden, die aber dem jagdbaren Wild nicht einfach nachzogen, sondern ganz gezielt die Sammel- und Futterstellen der Tiere aufsuchten, um sie dort zu erlegen. Dann zogen sie sich in Höhlen zurück und „verarbeiteten“ die Jagdbeute systematisch und fachmännisch. Sie benützten dazu spezielle Steinwerkzeuge, deren „technischer Standard“ über Jahrtausende weiterentwickelt und den Notwendigkeiten angepasst wurde. Sei es für die Häutung oder auch die Fleischgewinnung. Aus den Tierhäuten fertigten sie ihre Kleidung.

In späteren Epochen verstanden es die Neandertaler, Werkzeuge und auch Waffen herzustellen, bei denen sie sowohl Stein als auch Holz verwendeten. Man geht davon aus, dass Pech als „Klebstoff“ verwendet wurde.

Ernährt haben sich die Neandertaler naturgemäß vom Fleisch der Jagdbeute, seien es Bären, Hirsche oder Wildpferde. Aber auch Kleintiere wurden gejagt, Murmeltiere, Biber usw. standen ebenso auf dem Speiseplan wie Vögel, Fische und Muscheln. Auch Insekten dürften die Neandertaler nicht verschmäht haben. Abgesehen davon waren sie auch ausgewiesene Pflanzenkenner und genossen Früchte und Pilze. Nicht zuletzt dürften die Neandertaler auch Honig gegessen und Bienenwachs verwendet haben. Etwa vor 120.000 Jahren setzt die Zeit des Feuers ein, es gibt viele Hinweise, dass Fleisch gegart und Flüssigkeiten gekocht wurden.

Kreativ und emotional

Bei dem neuen Bild, das man aufgrund der heutigen wissenschaftlichen Erkenntnisse von den Neandertalern hat, fehlt auch nicht die kreative und emotionale Seite. So haben die Neandertaler vor 250.000 Jahren damit begonnen, aus Knollen farbiges Pulver zu reiben und flüssiges Ocker herzustellen.

In der Folge mischten Sie regelrechte Farben, möglicherweise für die Kleidung. Archäologin Wragg Sykes in ihrem Buch: „Es ist durchaus denkbar, dass Objekte wie Muscheln, Krallen oder Federn als Schmuck getragen wurden“. Dass die Neandertaler Freude, Glück, Liebe und Angst empfunden haben, davon geht man heute aus. Auch dürften sie in Paarbeziehungen und Familien gelebt haben, meist mehrere Generationen in einer Höhle.

Ob die Neandertaler über eine Sprache in unserem heutigen Sinn verfügten, lässt sich nicht sagen. Sicher hatten sie Formen der Kommunikation. Konfrontiert waren sie natürlich auch mit der Sterblichkeit, wobei man nicht weiß, wie die Neandertaler mit dem Thema Tod umgingen.

Manche Funde deuten auf Bestattung und Begräbnisstätten hin, es gibt aber noch ein anderes, für uns heute schwer nachvollziehbares Phänomen: Leichen wurden in manchen Regionen regelrecht „verarbeitet“, zerteilt und Teile der Verstorbenen verzehrt. Eine Form von „Kannibalismus“, wobei dies das Bemühen gewesen sein könnte, mit dem Verstorbenen „verbunden“ zu bleiben.

Neue Begegnungen

Vor 40.000 Jahren ging, wie erwähnt, die Zeit der Neandertaler zu Ende. Nach dem heutigen Stand der Wissenschaft deswegen, weil es verstärkt zu Begegnungen von Neandertalern mit anderen Welten und Menschen kam, vor allem mit dem „homo sapiens“. Dies wurde von den Neandertalern aber offensichtlich nicht als Bedrohung empfunden.

Die Folge war eine Vermischung mit dem „homo sapiens“ und letztlich die Assimilation. Dazu die heftigen Klimaschwankungen und Veränderungen der Umweltbedingungen. Nochmals die Archäologin Wragg Sykes: „Die Klimakrise und die zunehmende Bevölkerungsdichte auf dem Kontinent könnten die Bühne für unser Überleben und das Verschwinden der Neandertaler bereitet haben“.