Vergessene Orte in Kroatien

Bis Mitte der 1960er-Jahre wurden im damals jugoslawischen Rijeka Torpedos hergestellt, einst wurden in der Stadt in der Kvarner-Bucht Österreichs erste und letzte U-Boote gebaut. Das Areal der ehemaligen Torpedofabrik Whitehead — benannt nach ihrem Gründer, dem Briten Robert Whitehead, der als Erfinder der Unterseewaffe gilt — ist inzwischen von anderen Firmen besiedelt, von der ehemaligen Torpedo-Abschussrampe ist nur noch ein spektakuläres Gerippe übrig. Auf gut Glück und eigene Gefahr kann man zu der Ruine westlich des Hafens gelangen, wobei das Unterfangen durch Löcher im Betonboden der ins Meer hinausragenden Konstruktion gefährlich werden könnte.

Georg Lux und Helmuth Weichselbraun sind Kroatien- und Lost-Places-Experten, ihr Wissen haben sie im Styria Verlag erschienenem Buch „Lost Places in Kroatien“ zusammengeführt. Dass das beliebte Reiseziel weitaus mehr zu bieten hat als Meer, Cevapcici und Pivo, zeigen sie eindrucksvoll auf 192 Seiten und mit beeindruckenden Bilder der vergessenen Orte.

Zugegeben, als Reisetipps sind die beschriebenen Plätze nur bedingt geeignet, manche bergen Gefahren (auf die die Autoren hinweisen), andere sind sehr schwer zu finden und ein bisschen Mut braucht man ohnehin, um vollkommen abseits der Touristenpfade zu wandeln. Aber auch, wer sich selbst vielleicht nie daran wagt, der Streifzug durch ein vergangenes Kroatien ist auch als „purer“ Lesestoff spannend.

Lesen Sie auch

Zum Teil nur einen Meter unter der Wasseroberfläche liegt in der von steilen Wänden begrenzten Zavratnica-Bucht das Wrack einer im Zweiten Weltkrieg gesunkenen Siebelfähre. Mit dem Auto ist die malerische Bucht nicht erreichbar, in 20 Minuten aber zu Fuß vom Fischerdorf Jablanac aus. Sogar als Spaziergänger kann man das Wrack sehen, genauer unter die Lupe nehmen mit Schnorchel und Taucherbrille ausgestattet.

Die Pionierlandungsfähre — benannt nach Friedrich Siebel — mit der Kennung F126 war am 25. August 1944 in Tarnstellung in die Bucht eingelaufen, wurde von britischen Jagdbombern aufgespürt und angegriffen. Das Boot sank, zehn Mann wurden verletzt.

Das Grand Hotel mit künstlichen Brandspuren

Einst war es eine Nobelherberge zehn Kilometer südöstlich von Dubrovnik, 1991 wurde das Gebäude im Kroatienkrieg zerschossen, als Ruine vergessen. Bis ein Filmteam aus den USA das ehemalige Grand Hotel (Foto Titelseite) in Kupari für einen Film, der im Zweiten Weltkrieg spielt, als Kulisse auserkoren hat. Um die „zu schöne“ Ruine tauglicher für den Streifen zu machen, wurde mit künstlichen Explosions- und Brandspuren nachgeholfen.

Das Hotel wurde 1920 von Unternehmern aus der damaligen Tschechoslowakei errichtet. Früh hatten die die Vorliebe ihrer Landsleute für die Sommerfrische in einem „slawischen Bruderstaat“ erkannt.

1 von 4

Es entstand ein Gebäude mit kaisergelber Fassade, weitläufigen Arkadengängen und einem Park voller Palmen, ein Ort für die Reichen und Schönen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg, das Grand Hotel war inzwischen verstaatlicht, entstanden rund um das Haus moderne Beherbergungsstätten, in denen bis in die frühen 1980er-Jahre nur Mitglieder der Jugoslawischen Volksarmee (JNA) mit ihren Familien absteigen durften. Nach seinem Bruch mit Stalin 1948 war die Loyalität des Militärs für Machthaber Josip Broz Tito so etwas wie eine Lebensversicherung. Die ranghöchsten Offiziere logierten im Grand Hotel und im Pelegrin, dessen Architektur bis heute beeindruckt. Auch dieses Gebäude steht seit dem Kroatienkrieg leer.

Am Rande der Belagerung von Dubrovnik, die 1991 begann, zerstörten Soldaten der JNA die Resorts, plünderten und steckten die Reste mit Phosphorbomben in Brand. Auch diese Ruinen sind heute zugänglich, Sperrgebiet ist der nordwestliche Zipfel des Areals. Dort stehen Gebäude, von denen eines zumindest fallweise Tito und seine Gattin beherbergt haben soll. Darunter soll eine – nicht zugängliche — luxuriöse Bunkeranlage liegen. Eine andere verlassene Tito-Villa ist übrigens in der Nähe der Plitvicer Seen frei zugänglich.

In die Zeit der Römer führt der nächste Lost Place nicht zurück, mit ihnen zu tun hat er trotzdem. Es geht um eine Bogenbrücke aus Stein, die um 1777 im zentralkroatischen Tounj errichtet wurde und die mit vier römischen Legionären verziert ist. Die Brücke war Teil der Josephina genannten Straße, in Auftrag gegeben hatte die Kaiser Joseph II., um die Stadt Senj an der Adria-Küste und Karlovac am Rande der pannonischen Tiefebene besser zu verbinden. Das funktionierte so gut, dass die Brücke aufgestockt wurde und die erste Doppelbogenbrücke Südosteuropas entstand. Im Zweiten Weltkrieg trug das Bauwerk schwere Schäden davon, die Legionäre landeten im Fluss. In den 1970ern wurde sie vollständig rekonstruiert, 2010 waren auch die Römer und zwei versenkte Gedenktafel wieder an Ort und Stelle. So ist dieser Platz zwar kein wirklicher Lost Place mehr, aber ein absolut sehenswerter.

37 Meter hoch ist das „Denkmal des Aufstandes der Einwohner von Kordun und Banija“ und steht 519 Meter über dem Meeresspiegel im zentralkroatischen Gebirge Petrova Gora, das entlang der Grenze zu Bosnien und Herzegowina verläuft. Weil sie — wie viele in Kroatien lebende Serben — während des Zweiten Weltkrieges ihre Vertreibung durch das mit NS-Deutschland verbündete Ustascha-Regime fürchteten, schlossen sich Mitte 1941 immer mehr Bewohner der Region den Partisanen an, die sich in den Wäldern versteckten.

Hunderte der Widerstandskämpfer fielen einer blutigen Offensive der Ustascha im Frühling 1942 zum Opfer, wurden hingerichtet oder in Vernichtungslager gebracht. Nach mehreren Verzögerungen wurde ihnen Anfang der 1980er-Jahre ein Denkmal errichtet, das jedoch während des Kroatienkrieges geplündert wurde, sogar Edelstahlplatten wurden von der Fassade abmontiert.

Betreten des zum Skelett verkommenen Mahnmals ist verboten (und extrem gefährlich), dennoch hat es sich zu einer Touristenattraktion entwickelt, 2019 wurde dort die Netflix-Serie „Tribes of Europa“ gedreht. Requisiten sind heute noch im teilweise überfluteten Keller zu finden. Um die Gedenkstätte von außen zu betrachten, muss man eine eineinhalbstündige Wanderung auf sich nehmen.