Wandern mit Öffis

Spontanität ist bei öffentlichen Verkehrsmitteln eher schwierig. Sind doch Abfahrtszeit, jede Haltestelle und das Ziel vorbestimmt. Andererseits, wenn der Bahnhof groß genug ist, fahren Bus oder Zug laufend irgendwohin, insofern könnte man durch das Klimaticket seine Spontanität noch mehr ausleben.

Die Ziele muss man sich halt danach stecken. Will man hingegen bereits gesetzte Ziele erreichen, gilt es, ordentlich zu planen.

Erster Schritt: Auf der Wanderkarte eine Strecke suchen und dort eine Haltestelle finden und eine entsprechende Haltestelle am Ziel braucht es natürlich auch. Zweiter Schritt: Via Scotty die beste Verbindung dorthin und von dort suchen — dann kann es losgehen. Wobei man beim Einstieg aufpassen muss: Während bei den Wanderparkplätzen meist eine Karte und eine Markierung sofort auf den richtigen Weg leiten, hängen bei Haltestellen meist nur Fahrpläne aus. Aber: Verirren ist menschlich.

Heimgehen

Die einfachste Variante des Öffi-Wanderns ist das „Heimgehen“: Also Zug oder Bus nehmen, ein paar Haltestellen fahren und zurückgehen. Als Linzer hat man dabei viel Auswahl. Besonders schön lässt es sich vom Norden in die Landeshauptstadt wandern. Da geht es nämlich immer bergab. Etwa mit dem Postbus nach Lichtenberg oder Kirchschlag und dann über die Gisela-Warte nach Linz. Oder an Werktagen fährt fast jede halbe Stunde auch ein Bus nach Hellmonsödt. Von dort kommt man dann via Pelmberg und Oberbairing in die Landeshauptstadt.

Natürlich gibt es auch südlich der Donau Möglichkeiten, „auf“ Linz zu gehen. Die Wege von Wilhering (der Prinzensteig durch den Kürnberger Wald) oder St. Florian (Brucknerweg) sind fast weltbekannt. Der große Vorteil vom „Heimgehen“ ist, dass man beim Gehen nicht immer die Abfahrtszeit des letzten Busses im Hinterkopf haben muss. Denn in der Regel warten diese nicht auf Zuspätkommende.

Ein-Tages-Variante

Fortgeschrittene Öffi-Wanderer können aber noch einen Schritt weitergehen und sowohl am Beginn als auch am Ziel in den öffentlichen Verkehr umsteigen. Wobei hier empfiehlt es sich, aufs Intervall zu schauen. Grundsätzlich gilt: Je kleiner der Ort, desto rarer die Verbindung. Außerdem sind die öffentlichen Verkehrsmittel auf Schüler und Pendler ausgerichtet, daher sollte man in der Ferienzeit und am Wochenende mit Wartezeiten rechnen — gute Planung ist gefragt und ein bisschen Spazi sollte man einkalkulieren. Übrigens für alle, die sich nicht gleich ein ganzes Jahr binden wollen, gibt es dafür in Oberösterreich die Tagesvariante: Das Freizeit-Ticket OÖ kostet 24,90 Euro, damit können bis zu zwei Erwachsene und vier Kinder unter 15 Jahren einen Tag lang den öffentlichen Verkehr nutzen. Das Ticket gilt an Werktagen ab 9 Uhr, an Sams-, Sonn- und Feiertagen den ganzen Tag. Nicht genutzt werden können Fernverkehrszüge (lnterCity, Railjet, Westbahn, … ) und die Pöstlingbergbahn in Linz.

Übrigens gibt es digital einige Hilfen für Öffi-Wanderer, etwa bahn-zum-berg.at, zuugle.at oder bergfex.at.