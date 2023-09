Wer wird das TopTalent 2023?

Oberösterreich liegt auch heuer wieder im sportlichen Wahlfieber. Das VOLKSBLATT ermittelt in Zusammenarbeit mit der Landessportorganisation, Life Radio, LT1, der VKB und der Energie AG nämlich zum bereits 29. Mal das TopTalent. Für Ihren Favoriten können Sie noch bis 10. Oktober Ihre Stimme abgeben. Hier stellen wir Ihnen die 15 nominierten Athleten und Athletinnen im Überblick vor:

1 – Lukas Edl (16, Schwimmen): Eine Wasserratte war Lukas Edl schon immer, von seinem Bruder Mario – dem großen Vorbild – schaute er sich in Sachen Technik alles ab und nun gehört der Welser zu den Besten seines Alters. Das bewies der 16-Jährige heuer in seiner Paradedisziplin Delfin mit Silber und Bronze bei der Junioren-WM. Sein zukünftiger Weg soll zu den Olympischen Spielen führen.

2 – Jan Gaberc (16, Triathlon): Weil ihm das Schwimmen zu eintönig wurde, wechselte Jan Gaberc zum Triathlon. Mit Erfolg, sicherte sich der 16-jährige Steyrer 2023 doch den Staatsmeistertitel in der Jugendklasse und sammelte unter anderem bei der Jugend-EM in Banyoles erste internationale Erfahrung. Langfristig hat der BORG-Linz-Schüler die Olympischen Spiele im Visier.

3 – Valentin Hofer (16, Radsport): „Wenn der Papa Radprofi war, steigt auch das Kind gerne einmal aufs Rad“, erinnert sich Valentin Hofer mit einem Schmunzeln an seine Anfangszeit. Der Allrounder aus Maria Schmolln zeigte neben Staatsmeistertiteln auch international sein großes Potenzial, zuletzt mit dem U17-EM-Titel und Bronze beim Europäischen Olympischen Jugendfestival (EYOF).

4 – Theresa Kefer (16, Ski Alpin): Mit eisernem Willen geht Theresa Kefer zielstrebig ihren Weg als Skifahrerin. „Ich will in den Weltcup“, betont die 16-Jährige aus Grünau. Mit vier Jahren bestritt sie ihr erstes Rennen, zwölf Jahre später carvte sie zum österreichischen Schülermeistertitel im Super-G. Wie ihr Vorbild Marco Schwarz ist Kefer sowohl in den technischen Disziplinen, als auch in den schnellen flott unterwegs.

5 – Felix Kiemeswenger (16, Stocksport): Durch Vater und Großvater entdeckte Felix Kiemeswenger die Liebe zum Stocksport. Mittlerweile zählt der Hinzenbacher zu den größten Talenten, räumte bei der U16-EM Gold, Silber und Bronze ab. In den kommenden Jahren hofft der Lichtenberg-Akteur, sich neben seiner Lehre zum Betriebslogistikkaufmann auch bei Weltmeisterschaften in Szene zu setzen.

6 – Jonas Klinger (16, Gewichtheben): „Einer der Besten, wenn nicht der Beste Österreichs“ möchte Jonas Klinger einmal werden. Das Gewichtheber-Talent befindet sich auf einem guten Weg dahin, wie etwa die bei der U17-EM aufgestellten österreichischen Rekorde beweisen. Achtmal pro Woche trainiert der Sportler des SK Vöest, um sich seine Träume zu erfüllen.

7 – Adriana Lehaci (18, Kanu): Schwester Ana Roxana dient als großes Vorbild, mittlerweile sitzt Adriana Lehaci mit der zweifachen Olympia-Teilnehmerin sogar im selben Boot. „Das war immer ein Ziel von mir“, verrät die Kanutin, die spätestens 2028 bei den Sommerspielen teilnehmen will. Neben der großen Schwester gibt auch Papa und Trainer Vasile wertvolle Tipps.

8 – Jonas Lugerbauer (17, Faustball): Im Hause Lugerbauer dreht sich alles um Faustball. Nachdem sich schon Papa Roland sowie die Geschwister Jana, Ines und Tobias dieser Sportart verschrieben hatten, war der Weg für Jonas quasi vorgezeichnet. „Sie waren immer meine Vorbilder, jetzt ist mein Ziel, besser zu werden“, sagt der 17-Jährige, der bei der U18-EM im Sommer über Gold jubeln durfte.

9 – Diego Madritsch (18, Fußball): Beim Innviertler drehte sich seit Kindesbeinen an alles um den Fußball. Wenn der Papa nicht zuhause war, musste Mama Bettina im Garten als Torfrau einspringen. Das Training zahlte sich aus, der talentierte Kicker aus Ort/Innkreis feierte letzte Saison sein Bundesliga-Debüt im Dress der SV Guntamatic Ried und ist nach dem Abstieg auch in der zweiten Liga Bestandteil des Teams. Sein großer Traum ist es, einmal in der englischen Premier League zu kicken.

10 – Benedikt Oschgan (18, Eishockey): Ein Schnuppertraining in Linz, bedingt durch die Eishockey-Leidenschaft des Vaters, stellte für Tormann Benedikt Oschgan den Start einer sehr erfolgreichen sportlichen Reise dar, die den 18-jährigen Linzer schon bis zur U20- bzw. U18-WM führte. „Das größte Ziel ist natürlich die NHL“, arbeitet der BORG-Schüler akribisch an seinem Lebenstraum.

11 – Ronald Pröll (18, Judo): Alle vier Kinder im Hause Pröll sind dem Judo-Sport verfallen und stellen auch ideale Sparring-Partner für den 18-jährigen Helfenberger dar. „Es ist seit der Volksschule immer mehr geworden und wir waren auch immer erfolgreich“, erinnert sich Ronald Pröll an seinen Werdegang, der den U18-EM-Bronzenen im Idealfall zu den Olympischen Spielen 2028 führen soll.

12 – Carmen Raab (17, Volleyball): Schon seit frühster Kindheit ist Carmen Raab dem Volleyball-Sport verfallen. Beide Eltern spielten ebenfalls. „Es ist mir in die Wiege gelegt worden“, erklärte die Linzerin, die klare Ziele verfolgt. „Ich möchte mich schnellstmöglich in der ersten Mannschaft der Steelvolleys Linz-Steg etablieren.“

13 – Julius Rudorfer (16, Leichtathletik): „Früher spielte ich auch Fußball, aber ich habe gemerkt, dass ich lieber auf der Bahn bin“, wechselte Julius Rudorfer zur Leichtathletik und bewies sein Potenzial. U.a. führte er in elf Disziplinen die U16-ÖLV-Bestenliste an und beim Europäischen Olympischen Jugendfestival (EYOF) 2023 wurde Rudorfer als Bester seines Jahrgangs Fünfter über 400-m-Hürden.

14 – Elena Schinko (15, Tischtennis): Bereits seit ihrem sechsten Lebensjahr ist Elena Schinko dem Tischtennissport verfallen. Acht Mal in der Woche steht die Vöest-Spielerin an der „Platte“. Besonders faszinierend findet die BORG-Schülerin die taktischen Finessen im Spiel. „Der Sport ist extrem vielfältig und deckt viele Bereiche und Eigenschaften ab.“

15 – Lorenz Windauer (17, Badminton): Sein zwei Jahre älterer Bruder brachte Lorenz Windauer auf die Idee, es einmal im Badminton zu versuchen. Seit dem Alter von zehn prägt der Sport das Leben des 17-Jährigen. „Es taugt mir einfach, dass es so schnell ist und man eigentlich alles brauchen kann“, schwärmt der Ohlsdorfer, der von einer Olympia-Teilnahme träumt, von seiner großen Leidenschaft.