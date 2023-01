Wunderland für Winterfreunde

Magische Winterwälder, schneeweiße Wiesen und eine mächtige Bergwelt zum Greifen nah. So präsentiert sich das oberösterreichische Stodertal zur kalten Jahreszeit. Hier scheinen die Ruhe und die ländliche Idylle zu Hause zu sein. An die klirrend kalte Steyr säumen sich in pulvrigen Schnee gehüllte Bäume. Am besten, man bleibt eine Weile.