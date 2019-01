Mahathirs Judenhass spielte bei VdB keine Rolle

Bundespräsident übte anders als Kurz keine Kritik an Israel-Boykott des malaysischen Premiers

Von Manfred Maurer

Wie im VOLKSBLATT angekündigt fand Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gestern klare Worte für die antisemitischen Tendenzen des zur Wien-Visite gekommenen Ministerpräsidenten von Malaysia, Mahathir Mohamad. Der 93-Jährige hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit antisemitischen Sprüchen wie „Der Holocaust hat als Endlösung versagt“ international für Proteste gesorgt. Kritik nimmt er als Beweis dafür, dass die „Juden die Welt kontrollieren“. Erst vorige Woche bekräftigte seine Regierung ein Einreiseverbot für israelische Schwimmer, die in dem muslimischen Land an einem Wettbewerb teilnehmen wollten.

Nach dem Treffen mit Mahathir sagte Kurz, bei diesem Thema gebe es eine „ganz konträre Sicht“. Österreich sei jedenfalls „Freund und Partner Israels“. Das Vorgehen der malaysischen Regierung sei „inakzeptabel“.

Journalistenfragen an Mahathir waren in der Pressekonferenz aber nicht zugelassen.

Im Anschluss daran stattete der Premier auch Bundespräsident Alexander van der Bellen einen Besuch ab. Dieser hatte anlässlich der Wiener Antisemitismuskonferenz im November von der Verpflichtung gesprochen, „jede Form von Antisemitismus … im Ansatz zu bekämpfen und schon das Entstehen zu verhindern“.

Der Bundespräsident dürfte das nicht als Selbstverpflichtung verstanden haben: Nach Angaben seines Sprechers Reinhard Pickl-Herk ging es in dem Gespräch mit Mahathir um „die Betonung des Multilateralismus und den Klimaschutz“. Auch China sei als Nachbar Malaysias ein Thema gewesen. Auf die Frage, ob der Bundespräsident seinen Gast auch auf Sportlerboykott und Antisemitismus angesprochen habe, sagte der Sprecher zum VOLKSBLATT: „Nein, das hat keine Rolle gespielt.“