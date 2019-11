Malta: Polit-Beben nach Mord

Am 16. Oktober 2017 wurde die Journalistin und Bloggerin Daphne Caruana Galizia durch eine Autobombe im maltesischen Bidnija getötet.

Mehr als zwei Jahre danach hat es gestern im Zusammenhang mit den Mordermittlungen ein wahres Politbeben gegeben: Keith Schembri, Büroleiter von Regierungschef Josef Muscat, ist ebenso zurückgetreten wie Tourismusminister Konrad Mizzi. Und Wirtschaftsminister Chris Cardona will sich so lange aus der Regierung zurückziehen, bis die Causa geklärt ist. Alle drei stritten eine Verwicklung in den Fall ab.

Eine Festnahme löste die Rücktritte aus

Derzeit versuchen die Ermittler unter Hochdruck, den Drahtzieher des Mordanschlags ausfindig zu machen. Die damals 53-jährige Caruana Galizia hatte bereits mehrmals wegen Morddrohungen Anzeigen erstattet, als sie die Detonation einer Bombe an ihrem Peugeot 106 tötete. Ihre Ermordung löste europaweit Erschütterung aus. Die Journalistin hatte regelmäßig über Korruption, Geldwäsche, Günstlingswirtschaft und andere illegale Geschäfte in Malta berichtet. In manche der Skandale waren auch Mitglieder der Regierung von Malta verwickelt.

Der Druck auf die rechte Hand von Regierungschef Muscat war in der vorigen Woche gestiegen, als ein als Hintermann des Mordes verdächtigter Geschäftsmann vorübergehend festgenommen wurde. Dieser ist unter anderem Besitzer einer Offshore-Gesellschaft in Dubai, über die die Journalistin berichtet hatte. Den Berichten zufolge stand die Firma in Beziehungen zu maltesischen Politikern. Schembri sowie Tourismusminister Mizzi werden verdächtigt, Firmen gegründet und über diese von dem Mann Geld bekommen zu haben, was beide zurückweisen.

Caruana Galizia hatte unter anderem enthüllt, dass Mizzi und Schembri Briefkastenfirmen in Panama unterhielten, und sie hatte über die Aktivitäten des festgenommenen Geschäftsmanns geschrieben. Nach dem Mord an Caruana Galizia wurden drei Männer festgenommen und angeklagt. Sie sollen den Sprengsatz gebaut und gezündet haben. Wer hinter ihnen steckte, ist bisher unklar.

Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung.