Man brennt hier für die Operette

Von Georgina Szeless

Zur Feier des 30jährigen Bestehens der Herbsttage Blindenmarkt hat die niederösterreichische Marktgemeinde eine exzellente Produktion der Johann Strauß-Operette „Die Fledermaus“ aufs Programm gesetzt. Die zurecht in aller Welt geliebte Silvesteroperette übt auch ohne Jahreswechsel eine besondere Zugkraft aus.

Den opernhaften Zügen des Werkes zu entsprechen, war sichtbar ein verstärktes Anliegen. Man brennt hier geradezu für die Operette und spielt, als ginge es um das eigene Leben.

Zirkusähnliche Akrobatik

Marcus Ganser (Regie und Bühne), Kenner der Blindenmarkt-Szene, feuerte die Darsteller ideenreich zu turbulenten Aktionen an, die beinahe schon zirkusähnliche Akrobatik verlangten. Dass er den zweiten Akt durch eine Pause unterbrechen ließ, störte beim Verlauf der Musik. Die Polka-Einlage „Unter Donner und Blitz“ konnte daran nichts ändern. Die Ballettszenen (Choreografie: Monica Ivona Rusu-Radman) faszinierten durch den professionellen Einsatz der Tänzer. Die aufwendigen Kostüme (Andrea Hölzl), nicht unwichtig in dieser genial konzipierten Verwechslungskomödie, verrieten Geschmack und Einfühlungsvermögen. Eine echte Überraschung in einer der schwierigsten Operettenpartien ist die dänische Sopranistin Signe Heiberg als Rosalinde, die ihr fulminantes Österreich-Debüt feierte: eine große Stimme, gepaart mit Schauspielkunst.

An Bühnenpräsenz mangelte es natürlich nicht den „alten“ Herbsttage-Getreuen Alexander Kaimbacher als Eisenstein, Horst Lamnek als Frank und Clemens Kerschbaumer als Alfred. Absolute Gewinne sind die koloratursichere Sopranistin Brigitta Simon (Adele), Stefan Zenkl (Dr. Falke) und auch die junge heimische Patricia Nolz (als Hosenrolle Prinz Orlofsky). Gernot Kranner als Rechtsanwalt Blind und Gabriele Schuchter als Ida begrüßte man gerne, ganz besonders das Blindenmarkter Urgestein Willi Narowetz, bei dem man glauben könnte, die Rolle des „Frosch“ wäre für ihn erfunden.

Erfüllung von Musizierfreude und Verlass auf Qualität sind angebracht beim Kammerorchester Ybbsfeld unter dem fachversierten Dirigenten Kurt Dlouhy, der auch den Chor einstudierte. Die Jubiläumsgäste sprangen begeistert von den Sitzen. Bis 27. Oktober