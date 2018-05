„Man hat den Strom, aber keinen Speicher dafür“

Rund zwei Drittel der heimisch erzeugten elektrischen Energie wird momentan aus Wasserkraft gewonnen. „Sie ist zentraler Baustein der Energieversorgung in Österreich und zwingend für das Erreichen unserer Klimaschutzziele erforderlich“, sagte am Dienstag Stefan Stallinger, Technik-Vorstand der Energie AG OÖ, bei der Besichtigung des 110 Jahre alten Kraftwerkes Steyrdurchbruch (Bez. Kirchdorf/Krems). Laut den Zielen der Regierung soll bis 2030 der gesamte Stromverbrauch aus erneuerbarer Energie kommen. Ob dieses Ziel wirklich erreicht werden kann, wird kontrovers diskutiert. Windenergie und Photovoltaik, die massiv gefördert werden, sind in der Stromerzeugung sehr schwankend. Um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, sei es daher notwendig, den daraus gewonnenen Strom zwischenzuspeichern, um ihn bei tatsächlichem Bedarf dann an den Endkunden abgeben zu können.

Pläne liegen in Schublade

Pumpspeicherkraftwerke sollen hier Abhilfe schaffen. Die Energie AG plant ein solches Speicherkraftwerk in Ebensee, muss jedoch für die Realisierung auf die passenden Rahmenbedingungen warten. Die Umsetzung europäischer Richtlinien sieht unter anderem die Errichtung neuer Fischwanderhilfen bei Wehranlagen vor – die bisher verursachten Kosten liegen österreichweit bei 190 Millionen Euro. Günter Rübig, Obmann der Sparte Industrie der WKOÖ: „Es gibt derzeit keine Anreize, um in Speicherkraftwerke zu investieren. Langfristig betrachtet sind Wasserkraftwerke jedoch die wirtschaftlichste Form der erneuerbaren Stromerzeugung“. Neue Fördermodelle für eine effizientere Nutzung bestehender Anlagen und für den Bau neuer Kraftwerke seien deshalb – zusätzlich zum Ausbau von Wind- und Solarenergie – dringend notwendig, resümiert Rübig.