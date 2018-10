„Man kann viel Positives bewegen“

Von Markus Ebert

Wenn Franz Weinberger mit dem heutigen Tag seine Funktion als OÖVP-Bezirksparteiobmann von Braunau zurücklegt — aus dem Landtag ist er mit Jahresbeginn ausgeschieden —, dann steht für ihn eines außer Streit: „Mein Herz schlägt für die Tätigkeit, man kann sehr viel Positives bewegen“, sagt er auf die Frage, ob er wieder den Weg in die Politik einschlagen würde. Wobei er ohnehin auch nach dem Rückzug aus den landespolitischen Funktionen nicht gänzlich politikabstinent leben muss, bleibt Weinberger doch weiterhin Bürgermeister von Altheim.

Seit 1997 Landtagsabgeordneter, seit 2003 Bezirksparteiobmann — das heißt auch: viele Kilometer unterwegs zu sein. Rund 30.000 im Jahr werden es für die Tätigkeit als Abgeordneter und Bezirksparteichef gewesen sein, resümiert Weinberger, um mit einem Augenzwinkern anzufügen, dass er wohl so ziemlich „jeden Schleichweg nach Linz hinein“kenne. Seine Mitarbeiter haben ausgerechnet, dass er alleine für die in Linz absolvierten 195 Landtagssitzungen 50.000 Kilometer hinter dem Steuer gesessen ist.

Die Frage, ob die periphere Lage des Bezirkes — abgesehen von den weiten Wegen — ein Nachteil sei, beantwortet Weinberger so: „Zu kämpfen ist gewaltig“, es sei aber — über die Parteigrenzen hinweg — viel für den Bezirk Braunau erreicht worden. Die Wirtschaft, sowohl die Flaggschiffe als auch die Klein- und Mittelbetriebe, sieht Weinberger gut aufgestellt, ebenso den Bildungsbereich mit HTL, Handelsakademie, Gymnasium und dem landwirtschaftlichen Schulwesen, es gebe eine modernisierte agrarische Struktur, und auch bei der Kinderbetreuung sei in den Gemeinden „sehr viel entwickelt worden“. An all dem führe auch kein Weg vorbei, denn: „Wenn der ländliche Raum lebenswert bleiben soll, dann braucht es entsprechende Maßnahmen“, sagt Weinberger mit Blickwinkel auf neue Herausforderungen wie den Ausbau der Datenleitungen. Über all dem dürfe aber auch das Ehrenamt nicht vergessen werden. Die Kraft für den politischen Einsatz „baut man an den Erfolgen auf“, wie etwa den Gewinn des Bürgermeisteramtes in Braunau durch Hannes Waidbacher. Manches musste noch unerledigt bleiben, wie etwa die Umfahrung Mattighofen-Munderfing — „die ist mir nach wie vor ein Anliegen“.

Auch wenn ihn die Bürgermeistertätigkeit in Altheim bis zum Ende der Periode weiter fordert — 27 Jahre ist er schon Ortschef —, habe sich seine „Lebensqualität“ verbessert, für die Enkelkinder, das Radfahren und das Wandern sei wieder mehr Zeit, sieht Weinberger seinen Rückzug von den Bezirksfunktionen durchaus mit einem lachenden Auge.