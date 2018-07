Kaum eines der 73. Duelle der Nachbarn Belgien und Frankreich hatte so viel Brisanz inne, wie das WM-Semifinale am Dienstag (20 Uhr)

Von Tobias Hörtenhuber

„Es gibt eine große Rivalität, es ist wie ein Derby“, meinte Frankreichs Olivier Giroud.„Man liebt sich, aber man grätscht sich“, beschrieb es die französische Zeitung „Le Parisien“.

Ja, das Nachbarschaftsduell Frankreich gegen Belgien birgt Brisanz — vor allem wenn es, wie am Dienstag (20/live ORF eins), um den Einzug ins WM-Finale geht.

Chance zur WM-Revanche

Am 1. Mai 1904 bestritt Belgien sein erstes offizielles Länderspiel — 3:3 gegen Frankreich. In den folgenden 72 Spielen konnte der „große Bruder“ 30 Mal besiegt werden, 24 Mal ging man als Verlierer vom Platz. Besonders in Erinnerung blieb auch das Aufeinandertreffen bei der WM 1986. „Les Bleus“ setzten sich in Mexiko im Spiel um Platz drei durch. In einem spannenden Match verspielten die Belgier eine 1:0-Führung, retteten sich aber mit dem 2:2 noch in die Verlängerung. Dort hatte Frankreich den längeren Atem und gewann mit 4:2. Platz vier ist trotzdem bis (zumindest) heute die beste belgische WM-Platzierung.

Der „Feind“ im eigenen Lager

1998 durfte Stürmer-Legende Thierry Henry den WM-Pokal in die Höhe stemmen, seit 2016 ist der Franzose im Trainerstab der Belgier für die Offensivabteilung zuständig. Für Frankreichs Teamchef Didier Deschamps (mit Henry Seite an Seite Welt- und Europameister) vor dem Halbfinale „eine bizarre Situation.“ Sein Außenverteidiger Lucas Hernandez meinte gar: „Sollten wir gewinnen, wird er sich auch mit uns freuen. Letztendlich ist er Franzose.“ Doch die Belgier zweifeln nicht an der Loyalität von Frankreichs Rekordtorschützen (73 Treffer). „Er weiß einiges über das Team Frankreichs, er ist auf unserer Seite“, erklärte Routinier Thomas Vermaelen.

Der ehemalige Frankreich-Fan

Vor dem Halbfinal-Auftritt machte ein Foto von den Hazard-Brüdern aus dem Jahr 2000 die Runde. Kylian, Thorgan und Eden als Buben am Strand sitzend, alle im Trikot von Frankreichs Superstar Zinedine Zidane. Der aktuelle Belgien-Kapitän war damals neun Jahre alt. „In der Vergangenheit haben wir Frankreich eher unterstützt als Belgien“, erinnerte sich Eden Hazard, der nur 50 km von der Staatsgrenze entfernt lebte. Mit 14 ging der heute 27-Jährige ins Nachbarland zu Lille, gab zwei Jahre später sein Debüt im Oberhaus, führte Lille 2011 zum Meistertitel.

Doch heute in St. Petersburg haben weder die Erinnerungen an 1986 noch jene von Henry und Hazard Bedeutung — es steht zu viel auf dem Spiel, im 74. und brisantesten aller Derbys zwischen den roten Belgiern und den blauen Franzosen.