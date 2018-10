„Man muss die Augen offenhalten“

Mit SIMON MORZÉ sprach Philipp Wagenhofer

Es ist die größte Rolle seiner bisherigen Karriere. Und die ist beachtlich lang, obwohl er erst 23 Jahre alt ist. Simon Morzé, Sohn von Schauspielerin Petra Morzé und dem im Juni verstorbenen Stefan Matousch, der über Jahre am Landestheater in Linz gewirkt hat, kommt jetzt mit „Der Trafikant“ ins Kino.

VOLKSBLATT: Haben Sie sich sofort mit der Rolle des Franz Huchel, den seine Mutter von Schörfling nach Wien schickt, wo er eine Lehre als Trafikant absolvieren soll, anfreunden können?

MORZÉ: Mir war die Rolle eigentlich sofort sympathisch. Ich habe mich in bestimmten Punkten gesehen, in manchen weniger, aber die Rolle war mir sofort nahe. Ich kannte den Roman vor dem Film, meine Mutter hat ihn mir empfohlen.

Sie spielen einen sehr fantasievollen jungen Burschen, der 1937 in die harte Realität der Großstadt gestoßen wird. Waren diese Phasen der Entwicklung, die er durchmacht, eine Herausforderung für Sie?

Ja, das war schon eine der größten Herausforderungen in dem Film, das Erwachsenwerden darzustellen. Man muss sich überlegen, wie will ich das zeigen. Für mich waren da Blicke und Taten sehr wichtig. Was auch nicht leicht ist, ist, dass man nicht chronologisch dreht. An einem Tag bin ich schon fortgeschrittener in der Geschichte, ein paar Tage später spiele ich den jüngeren Franz und das muss man sich organisieren, dass man nicht in Verwirrung kommt.

Es gilt für Sie, eine breite Palette abzuliefern: Da ist der junge Franz, der seine erste große Liebe erlebt. Und dann ist da der Franz, der sich plötzlich mit dem Nationalsozialismus konfrontiert sieht. Welcher Aspekt war reizvoller?

Beides ist schwierig gewesen, aber auch sehr spannend. Das Politische verändert dann auch die Beziehung zu Anezka (Geliebte, Anm.), das hängt alles zusammen.

Sehen Sie in der Gegenwart Parallelen zu dieser Zeit?

Ja, dass das alles schleichend und sehr subtil passiert. Man muss echt die Augen offenhalten. Es kann sich schneller ändern, als man denkt.

Gab es mit Nikolaus Leytner intensive Probenarbeit? Ist er auf Sie gekommen, weil Sie bereits bei „Die Entscheidung“ mit ihm gedreht hatten?

Wir haben eine Leseprobe gemacht. Geprobt haben wir in dem Sinn, dass wir sehr viel miteinander geredet haben und ich ihn alles fragen konnte. Leytner kannte mich aus „Die Entscheidung“ — das war mein erster Film —, aber er hat sehr, sehr viel junge Leute gecastet und wollte zuerst, glaube ich, jemanden ohne Filmerfahrung, aber er hat dann doch gefunden, dass das mit mir passt.

Franz hat gleich zwei Mentoren in diesem Film, den von Johannes Krisch gespielten Trafikanten und Sigmund Freud, den Bruno Ganz gibt. Wie war die Zusammenarbeit mit diesen Persönlichkeiten?

Das sind beide Schauspieler, die ich extrem bewundere. Johannes Krisch habe ich, weil meine Mutter auch am Burgtheater ist, oft auf der Bühne gesehen und finde ihn einen ganz tollen Schauspieler. Und Bruno Ganz kenne ich aus vielen Filmen. Ich war nervös, aber beide sind am Set toll. Ich habe auch das Gefühl, viel zu lernen und es passt auch, dass ich aufschaue zu den beiden Schauspielern, weil das zur Figur passt. Franz und Otto und Franz und Freud, das sind ja so Beziehungen, wo der Franz von beiden lernen will.

Ich habe Sie heuer schon in „L’Animale“ gesehen, in „Schnell ermittelt“ spielen Sie Schnells Sohn. Und erwähnten Film mit Nikolaus Leytner haben Sie gar im Alter von neun Jahren gedreht. Haben Ihre prominenten Schauspielereltern darauf hingewirkt?

Meine Mutter hat mir gesagt, da suche jemanden einen jungen Buben, so hat das angefangen. Dann ging das weiter. Meine Eltern haben nie gesagt: „Mach doch weiter!“ Das war meine Entscheidung. Sie haben mir aber auch nie gesagt: „Hör auf damit!“ Das war sehr offen. Wenn man, wie in „Schnell ermittelt“, über so viele Jahre kontinuierlich an etwas arbeitet, dann lernt man viel. Mit Ursula Strauss ist es besonders toll zu spielen.

Ich habe Ihren Vater mehrmals am Landestheater in Linz gesehen, gibt es für Sie Verbindungen zu OÖ?

Ja, ich war sehr, sehr oft in Linz und habe auch die Aufführungen mit meinem Vater gesehen. Ich hab‘ meine Eltern immer sehr gern im Theater gesehen. Ich glaube schon, dass ich mir da etwas abschauen habe können.

Wie geht’s nach der Rolle in „Der Trafikant“, die Sie famos meistern, weiter?

Das wird sich alles noch entwickeln in nächster Zeit.