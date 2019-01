Heinrich von Kleists „Amphitriyon“, für das der deutsche Dichter Molières gleichnamiges Stück bearbeitet hat, stellt zwei Welten nebeneinander, die ohneeinander kaum existieren. Auf der einen Seite die existenzielle Tragödie, die das eigene Sein, die Möglichkeit eines Lebens im falschen System hinterfragt — und auf der anderen Seite die heitere Lust an der Lust, an der Verwechslung, der Leichtigkeit. Regisseur Peter Wittenberg wagt am Landestheater Linz den Spagat und bringt die Tragikomödie auf die Bühne des Schauspielhauses. Am Samstag beginnt um 19.30 Uhr die Premiere.

„Es ist schlicht und ergreifend“

„Man muss in die Sinnlichkeit gehen“, sagt Wittenberg, denn „Amphitryon“ sei „kein intellektuelles Kopfstück“. „Es tut wirklich weh und es ist aber auch wirklich zum Lachen“, beschreibt er das Stück, in dem Feldherr Amphitryon von Gott Jupiter Hörner aufgesetzt bekommt. Amphitryons Frau Alkmene verbringt eine Nacht mit dem Göttlichen, der die Gestalt ihres Gatten angenommen hat. Eine Tragödie für die treueste aller Frauen, pure Lust für den Gott … Bezüge zur aktuellen #metoo-Thematik sind hier klar gegeben.

Zeitlich legt sich Regisseur Wittenberg nicht fest, „nichts Historisches“ sei auf der Bühne zu finden. Die gibt sich karg, so Bühnenbildner Florian Parbs: „Kleist braucht nicht viel, alles spielt sich in der Sprache ab.“Es gehe um Licht und Schatten, hell und dunkel, das erzeuge extreme Positionen. „Es ist schlicht und ergreifend.“

Anders als noch Molière hat Kleist Alkmene in den Mittelpunkt seines Stückes gestellt. In Linz wird sie von Angela Waidmann dargestellt. Ihr zur Seite stehen Alexander Julian Meile als ihr Ehemann Amphitryon und Christian Higer als Alkmenes Liebhaber Jupiter. Neben Jenny Weichert (Charis), Klaus Müller-Beck (Sosias) und Alexander Hetterle (Merkur) stehen auch Michaela Lenhart, Elena Wolff, Ludwig Brix, Friedrich Eidenberger und Vinzenz Wegmüller vom Schauspielstudio als Bürger Thebens auf der Bühne. mmo

*

Dauer: 2,5 Stunden mit Pause; Vorstellungen: 9., 18., 22., und 26. Jänner; 7., 13., und 16. Februar; Karten: 0732/76 11-400