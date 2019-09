Von Astrid Braun

„Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur die falsche Kleidung“, hätte das Motto der Kinderklangwolke am Sonntagnachmittag im Linzer Donaupark lauten können. Der Wettergott meinte es nicht gut. Das echte Motto blieb trotzdem „Der kleine Prinz in Linz“ – und die Besucher erwiesen sich als erstaunlich wetterfest. Es waren weniger als im Vorjahr, erschienen sind sie dennoch zahlreich.

Die rund 50-minütige Inszenierung von Christoph Bochdansky zog das kleine und große Publikum in ihren Bann. Je ein Krankorb links und rechts hievten Lisa Haslauer und Karina Pele, die mit ihrem Gesang und Schauspiel Alt und Jung erreichten, in die Lüfte. Gerti Tröbinger (Figurentheater) agierte auf einer Hebebühne in der Mitte. So legte der kleine Prinz eine Bruchlandung mit dem Flugzeug in der Wüste (hier ein Sandkasten) hin. Tröbingers Puppen — der Kleine Prinz und der Fuchs — verzückten, die Puppenspielerin hauchte ihnen einfühlsam Leben ein.

Die Szenen wurden auf dem Großbildschirm übertragen und nicht zuletzt durch die Live-Zeichnungen von Martina Jäger zu etwas ganz Besonderem. Aerial-Silk-Künstlerin Valerie trotzte dem Wetter genauso wie die Band (Komponist: Mathias Kollos). Selbst das große Finale mit Farbfeuerwerk fiel nicht ins Wasser. Bunt und glitzernd wurde die Botschaft — „Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar“ — gefeiert.