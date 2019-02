Manchester City hat in der englischen Premier League zumindest bis zum Wochenende die Tabellenführung übernommen. Das Team von Pep Guardiola setzte sich am Mittwochabend in einem vorgezogenen Match bei Everton mit 2:0 durch. Die Tore erzielten Aymeric Laporte kurz vor dem Pausenpfiff sowie Gabriel Jesus in der siebenten Minute der Nachspielzeit.

Meister City liegt nun punktegleich mit Liverpool (beide 62 Zähler) an der Tabellenspitze, hat aber ein Spiel mehr absolviert.