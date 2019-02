Manchmal ist weniger auch mehr

Der Autobauer Opel schrieb nach vielen verlustreichen Jahren wieder schwarze Zahlen. Der operative Gewinn betrug im vergangenen Jahr 859 Millionen Euro, wie der französische Mutterkonzern PSA am Dienstag in Rueil-Malmaison bei Paris berichtete. „Der Opel-Blitz strahlt wieder kräftig. Opel ist wieder eine Gewinnermarke“, jubelte daher der deutsche Opel-Chef Michael Lohscheller in Rüsselsheim.

Die Gründe für den Umschwung kann man dabei mit einem Slogan zusammenfassen: weniger ist mehr. So konzentriert sich der deutsche Autohersteller im 120. Jahr seines Bestehens auf weniger Modelle und setzt den Ausbau des SUV-Segments konsequent um. Ziel ist es, dass die SUV (Sport Utility Vehicles) schon im kommenden Jahr 40 Prozent aller verkauften Modelle stellen sollen. Auch die Streichung von Nischenprodukten halfen, das Ergebnis ins Positive zu drehen. Und schlussendlich wurde bei Opel konsequent an der Kostenschraube gedreht und die Kooperation mit den jetzigen Schwestermarken in technischer Hinsicht – etwa Peugeot – trägt ebenfalls zum verbesserten Ergebnis bei. Ein Hoffnungsmarkt ist zudem Russland; dort will Opel mit Jahresende wieder Fuß fassen.

Friktionsfrei ist der Sparkurs bei Opel indessen nicht. Die IG Metall forderte Opel nach den Gewinnmeldungen auf, nun Klarheit über die Auslastung der deutschen Werke zu schaffen. „Der ausgewiesene operative Gewinn von 859 Mio. Euro muss jetzt Ausgangspunkt dafür sein, endlich mit den Betriebsräten über die dringend notwendigen Investitionen für Rüsselsheim, Kaiserslautern und Eisenach zu verhandeln", verlangte der Chef des Gewerkschaftsbezirks Mitte, Jörg Köhlinger. Betriebsräte und die Beschäftigten wüssten weiterhin nicht, wie die mittelfristige Planung für die Werke aussehe.