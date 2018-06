Mane könnte der neue James werden

Von Tobias Hörtenhuber

Mit den Begegnungen Kolumbien gegen Japan (14) und Polen gegen den Senegal (17/jeweils live ORF eins) steigen am Dienstag die letzten Teams in die WM in Russland ein — und dabei könnte vor allem einer seinen steilen Aufstieg krönen: Senegals Hoffnungsträger Sadio Mane. Dem 26-Jährigen ist es durchaus zuzutrauen, den ganz großen Namen die Show zu stehlen, ähnlich wie dies Kolumbiens James Rodriguez als Topschützenkönig bei der WM 2014 geschafft hatte. „Sadio kann einer der Stars dieses Turniers werden“, meinte Senegals-Ex-Star El Hadji Diouf. Kann er?

Zwischen Genie und Wahnsinn

Auf Vereinsebene schlug Mane, der 2009 im Sand von Dakar entdeckt wurde, überall ein, steigerte seinen Marktwert seit 2012 von 500.000 auf 70 Mio. Euro. Von Metz gekommen, spielte Mane in Diensten von Salzburg die Abwehrreihen der heimischen Bundesliga schwindlig, kam in 87 Spielen auf 45 Tore und 32 Vorlagen. 2014 ging es in die Premier League zu Southampton. Dort trug er sich mit einem Hattrick innerhalb von drei Minuten in die Geschichtsbücher ein, um schließlich 2016 zum FC Liverpool zu wechseln. Mit 33 Toren in 73 Spielen avancierte der Offensivspieler zum Fanliebling und traf auch beim 1:3 im Champions-League-Finale gegen Real Madrid. Mane gilt als schwieriger Charakter, erzwang durch Fernbleiben von Spielen und Training seinen Abgang von Salzburg, letzten September schickte er Everton-Keeper Ederson mit einem Tritt gegen den Kopf ins Spital.

Im Dress der „Löwen von Teranga“ konnte Mane bisher seine Vereins-Trefferquote nicht bestätigen — 14 Tore in 51 Spielen. Seinem Selbstbewusstsein tut dies aber keinen Abbruch: „Wir warten nur auf eines: Schon im ersten Spiel zu zeigen, was wir können.“

„Lewa“, die „Dampflok“

Das will aber auch Polen und vor allem Robert Lewandoski, der seinem Gegenüber die Schau stehlen könnte. Wie Mane WM-Debütant, soll der FC-Bayern-Kanonier die Rot-Weißen zum Sieg über die Afrikaner und zumindest ins Achtelfinale schießen. „Die Dampflokomotive, die unser Team antreibt“, beschrieb Teamchef Adam Nawalka seinen 29-jährigen Kapitän, der auf eine Quote von 55 Treffern in bisher 95 Länderspielen verweisen kann.