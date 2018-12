Manege frei für den Cirque du Palais!

Von Barbara Stiendl

Zuckerwatte, Trapez-Künstler und Clowns: Das bunte Zirkuszelt mit all seinen Überraschungen kennen wir noch bestens aus Kindertagen. Ein prachtvolles Spiel der Farben, Lichter und Figuren. Atemberaubende Artisten und Jongleure tanzen durch die Manege und verdrehen mit ihrer Kunst allen den Kopf. Eine derart unbeschwerte Atmosphäre schwingt am 26. Jänner 2019 auch durch das wunderschöne Palais des Kaufmännischen Vereins, wenn WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer, KV-Präsident Franz Penz, Ballorganisator Andreas Zwettler und KV-Geschäftsführer Gerhard Zellinger alle Ballbesucher mit einem herzlichen „Herrreinspaziert!“ im „Cirque du Palais“ begrüßen. „Was für ein Zirkus!“ wird es dann zu Mitternacht durch die Palais-Arena tönen, wenn die fulminante Überraschungs-Show — inszeniert von Markus Olzinger — in die fantastische Welt der Akrobaten, Sänger und Tänzer entführt. Das Publikum erwartet ein spektakuläres Varieté, das nicht nur für magische Momente sorgt, sondern garantiert auch in Staunen versetzt. Neben den zahlreichen unvorhersehbaren und mitreißenden Showacts begeistert der KV-Ball zudem auch heuer wieder mit einem besonders vielfältigen Musik-Programm: Im Festsaal bieten das Galaorchester Harald Lakits und das Tanzorchester Reinhardt Reißner von heißem Tango über leidenschaftliche Rumba bis zu romantischem Walzer alles, was das Tänzer-Herz begehrt. Die Dauerbrenner Rockagilly’s und Hans-Peter Gratz & Band geben im Parksaal ordentlich Gas. Dort übernimmt DJ Joshua Grey zu späterer Stunde und begleitet alle Nachtschwärmer bis in die frühen Morgenstunden an den Turntables. Jazz-Fans sind im Blauen Saal bei Herbert Sattler’s Jazz Family bestens aufgehoben. Zudem sorgen die WKO-Band Economix und das „Jimi U Albert Mair Quintet“ für eine Extraportion Schwung. Traditionell können alle Tänzer kurz nach Mitternacht bei der Publikumsquadrille unter der Leitung von Michael Horn in der Tanz-Manege Zirkusluft schnuppern. Viel mehr als Brot und (Zirkus-)Spiele bieten auch Fest & Gast mit einem köstlichen Ball-Buffet inklusive diverser Cocktail-Stationen sowie die Kattus Sekt- und Champagnerbar und die Konditorei Jindrak. Für einen besonderen Nervenkitzel unter der „Zirkuskuppel“ sorgt zudem das „Casino du Palais“. Denn wer richtig setzt, kann am Roulette- und Black-Jack-Tisch des Casino Linz hochkarätige Preise gewinnen. Für alle, die bei diesem besonderen Highlight dabei sein wollen: Einlass zum Höhepunkt der Linzer Ballsaison ist ab 19.30 Uhr, die Eröffnung steigt um 21 Uhr. Karten gibt es im Büro des Kaufmännischen Vereins, unter www.kvball.at und bei Augenoptik Gumpelmayer in der Landstraße 49.