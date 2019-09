Mangelware Vernunft

Eine, wenn auch nicht die einzige Ursache der Thomas-Cook-Pleite war der Brexit: Die Verunsicherung und der Auslandsreisen empfindlich verteuernde Verfall des Pfunds gaben dem schwächelnden Konzern den Rest. Und das ist nur ein Vorgeschmack auf das, was den Briten noch blüht, sollte es tatsächlich zum Chaos-Brexit à la Johnson kommen.

Auch dem Regierungschef müsste allmählich dämmern, dass er auf dem falschen Dampfer sitzt. Doch Vernunft war in diesem Drama von Anfang an kein bestimmender Faktor. Auch nach der jüngsten Wendung bleibt verbohrte Borniertheit dominierende Konstante.

Johnson wischt das Höchstgerichtsurteil, das ihm bescheinigt, sich an der Wiege der westlichen Demokratie vergangen zu haben, mit einem perfiden Lachen weg und schwadronierte mit seinem Kumpel Trump über die schöne neue Welt ohne EU. Sollte es tatsächlich dazu kommen, wird er sich noch wundern, was in Verhandlungen mit dem America-First-Präsidenten über ein Handelsabkommen alles möglich ist.

Um keinen Deut verantwortungsvoller agiert die Labour-Partei. Auch sie schafft nicht den Sprung über ihren parteitaktischen Schatten.

Thomas Cook hat die Briten Mitte des 19. Jahrhunderts durch Reisen Kontinentaleuropa näher gebracht. Das Ende seines damals gegründeten Imperiums ist eine traurige Metapher.