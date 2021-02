Mann bei Lawinenabgang in Tirol gestorben

Bei einem Lawinenabgang im Bereich des Kellerjochs im Bezirk Schwaz in Tirol ist am Montag ein 68-Jähriger ums Leben gekommen. Die Einsatzkräfte konnten den Mann nach stundenlanger Suche nur noch tot bergen, sagte eine Sprecherin der Polizei zur APA. Eine Bekannte, die mit dem 68-Jährigen unterwegs war, hatte die Einsatzkräfte alarmiert. Sie blieb unverletzt.

Der 68-Jährige war laut Exekutive voraus gegangen, als sich im Bereich des Grates plötzlich die Lawine löste. Das Schneebrett war rund 200 Meter breit und ging auf einer Länge von rund einem Kilometer ins Tal ab. Mit drei Rettungshubschraubern und einem Polizeihubschrauber wurde nach dem Verschütteten gesucht. Zudem war auch die Bergrettung mit Suchhunden und die Feuerwehr Schwaz im Einsatz.

Am Wochenende waren in Tirol bereits vier Personen durch Lawinenabgänge ums Leben gekommen. Am Samstag waren im Kühtai ein 16-jähriger Deutscher und in der Axamer Lizum ein 48-Jähriger verschüttet worden. Am Sonntag waren zwei einheimische Skitourengeher im Alter von 37 und 38 Jahren im Sellrain unter einer Lawine gestorben. Damit gab es Tirol heuer bereits sechs Lawinenopfer, denn bereits vor eineinhalb Wochen war im Zillertal ein 15-Jähriger von einer Lawine verschüttet worden und einen Tag später im Krankenhaus gestorben.