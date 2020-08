23-Jähriger bei Messerattacke in NÖ schwer verletzt

Bei einer Messerattacke in Laa a. d. Thaya (Bezirk Mistelbach) ist Dienstagfrüh ein 23-Jähriger schwer verletzt worden. Das Opfer wurde per Notarzthubschrauber abtransportiert, befand sich nach Polizeiangaben aber nicht in Lebensgefahr. Der Verdächtige, ein 53-jähriger Deutscher, wurde nach kurzer Fahndung festgenommen. Verwundet worden war im Zuge der Auseinandersetzung auch ein 56-Jähriger.

Dem Angriff war ein Streit unter mehreren Personen vorausgegangen. Die Beteiligten hatten sich in der Nacht auf Dienstag in einem Lokal kennengelernt, Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner sprach in diesem Zusammenhang von „Zufallsbekanntschaften“. Nach der Sperrstunde wurde im Garten eines Wohnhauses weitergefeiert.

Gegen 6.45 Uhr eskalierte die Situation, nachdem der Deutsche einen 31-jährigen weiblichen Gast beschimpft und geschlagen haben soll. Der Mann wurde des Grundstücks verwiesen, ehe die Auseinandersetzung auf der Straße weiterging. Dort soll der Verdächtige ein Messer gezogen haben und den 23-Jährigen damit in Oberkörper bzw. Halsbereich gestochen haben. Das Opfer wurde laut Schwaigerlehner mit schweren Verletzungen per Notarzthubschrauber in das Landesklinikum Mistelbach geflogen.

Im Rahmen des Streits erlitt auch ein 56-Jähriger Blessuren, nach Polizeiangaben eine Schnittverletzung an der Hand. Medienberichten zufolge handelt es sich bei dem 56-Jährigen und dem attackierten 23-Jährigen um Vater und Sohn.

Dem Verdächtigen gelang die Flucht, nach einer kurzen Fahndung klickten jedoch die Handschellen. Das Landeskriminalamt Niederösterreich übernahm die Ermittlungen. Die Einvernahmen mehrerer Beteiligter dauerten Dienstagnachmittag an.