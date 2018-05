Mann entdeckte tote Lebensgefährtin in steirischem Wohnhaus

Im Bezirk Leoben ist am Donnerstag die Leiche einer 50-jährigen Frau gefunden worden. Nach ersten Angaben der Polizei entdeckte der Lebensgefährte die Tote im gemeinsamen Haus in St. Peter-Freienstein. Die Ermittler schlossen Fremdverschulden zunächst nicht aus.

Die 50-Jährige lag tot in der Küche, als ihr Lebensgefährte von der Arbeit nach Hause kam, hieß es seitens der Polizei auf APA-Anfrage. Der Sohn der Toten war einige Stunden vor dem Leichenfund aufgefallen, weil er um 3.00 Uhr am Bahnhof in Leoben nur mit einer Unterhose bekleidet herumlief. Er bat selbst darum, ins Krankenhaus eingeliefert zu werden.

Am Vormittag befand er sich nach wie vor im LKH Graz-Südwest, wo er auch bereits kurz befragt worden war. Zu den Ergebnissen wollten die Ermittler zunächst keine Angaben machen.