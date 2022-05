Mann in Attersee gestürzt – Motorboot kreiste führerlos auf Wasser

Ein 49-Jähriger ist Montagmittag aus seinem Motorboot auf dem Attersee im Bereich der Litzlberger Bucht ins Wasser gestürzt.

Der Mann hatte im Stehen das Gleichgewicht verloren, fiel zuerst auf den Außenbordmotor, der sich im Standgasbetrieb befand, und anschließend in den elf Grad kalten See.

Durch den Sturz auf den Motor stellte sich der Gashebel auf Vollgas und das Boot fuhr nur mehr mit den beiden Hunden des Mannes an Bord im Kreis, so die Polizei.

Durch die lauten Hilferufe wurde ein Fischer auf den Notfall aufmerksam, steuerte sein Boot zur Unfallstelle und zog den 49-Jährigen aus dem See.

Einem zweiten Helfer gelang es, das führerlose Motorboot zum Stillstand zu bringen, indem er mit einem Seil die Schiffsschraube blockierte.

Kurz darauf trafen die Wasserrettungen Unterach und Weyregg sowie ein Polizeiboot an der Unfallstelle ein.

Der stark unterkühlte Mann wurde der Wasserrettung übergeben, an den Landungssteg in Litzlberg gebracht und in das Krankenhaus Vöcklabruck eingeliefert. Seine beiden Hunde blieben unversehrt und wurden an seine Frau übergeben.