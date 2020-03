Mann in Augsburg griff Passanten mit Machete und Axt an

Mit einer Machete und einer Axt hat ein Mann in Augsburg am Dienstag in aller Früh Passanten angegriffen und einen 28-Jährigen verletzt.

Das Opfer bekam mit der Machete einen Schlag gegen den Kopf. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann mit mittelschweren Verletzungen ins Spital gebracht.

Der 27 Jahre alte Täter hatte zunächst kurz vor 4.00 Uhr mit der Axt die Frontscheibe eines Busses zerschlagen. In dem Bus saßen Fahrer des Augsburger Verkehrsverbundes, die zu ihrer Frühschicht gebracht werden sollten. Der Lenker des Busses konnte wegfahren und die Polizei alarmieren.

Noch bevor die Beamten eintrafen, hielt der 27 Jahre alte Tunesier eine Autofahrerin an und zertrümmerte zwei Scheiben ihres Wagens. Als ein 28 Jahre alter Anrainer der Frau zu Hilfe kam, schlug der Angreifer mit der Machete auf ihn ein. Dennoch konnte der 28-Jährige den Mann von weiteren Attacken abhalten. Danach wurde der 27-Jährige von Polizisten festgenommen.

Der Hintergrund seiner Taten sind noch unklar. Die Kripo räumte nach der Festnahme teilweise eine Wohnanlage und durchsuchte die Unterkunft des Verdächtigen. Dafür wurde ein Spezialeinsatzkommando (SEK) angefordert. „Wir sind auf Nummer sicher gegangen“, sagte ein Polizei-Pressesprecher. Hinweise auf eine weitere Gefährdung der Bürger hätten sich aber nicht ergeben.