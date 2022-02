Mann in der Krise

„Krisen um die Lebensmitte betreffen beide Geschlechter“, weiß Christian Behr, Oberarzt an der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin am Klinikum Wels-Grieskirchen: „Als Wendepunkte beinhalten sie Lebenskrisen wie u. a. Trennungen vom Partner, eine Neuorientierung in der Partnerschaft nach dem Auszug der Kinder, berufliche Veränderungen, den Tod eines nahen Verwandten, Erkrankungen oder körperliche Einschränkungen.“

In der Bewältigung der Krise zeigen sich allerdings markante Unterschiede. Männer greifen bevorzugt zu Alkohol als Selbsttherapie bzw. zu anderem selbstschädigendem Verhalten, wie Nikotin, zur übertriebenen sportlichen Betätigung, vermehrtem Arbeiten, risikoreichem Verhalten im Straßenverkehr sowie Eingehen von gleichzeitigen Beziehungen.“

Vermehrte Reizbarkeit, wechselnde Stimmungszustände wie Aggression und Schlafstörung zählen zu den Anzeichen einer Depression bei Männern. Daran sollte bei der Diagnose auch unbedingt gedacht werden. „Diese Form der Depression wird aufgrund des Fehlens klassischer Symptome, wie Antriebslosigkeit und Müdigkeit, innere Leere und Verlust von Interessen, häufig verkannt“, meint Behr.

Treten beim Mann insbesondere auch körperliche Anzeichen, wie etwa Atembeschwerden oder Schmerzen unbestimmter Ursachen, als Begleitsymptome auf, ist eine Abklärung beim niedergelassenen Facharzt unbedingt anzuraten. „Mann zu sein heißt, prinzipiell statistisch betrachtet, ein erhöhtes Suizid-Risiko zu haben“, warnt der Psychiater: „Gerade Männer im höheren Lebensalter verüben überdurchschnittlich häufig Suizide und gehören daher zur Hochrisikogruppe.“

Leistungsfähigkeit nimmt ab

Physiologisch gesehen ist der Zeitraum der Lebensmitte auch ein Überschreiten des Zenits der höchsten Leistungsfähigkeit. „Bei Frauen ist dies mit der Veränderung der Hormone und Abnahme der Fruchtbarkeit, dem Wechsel, benannt. Dieser ist gut erforscht und kann rein durch die Abnahme und schließlich dem Ausbleiben der Monatsblutungen abgegrenzt werden“, so Behr: „Bei Männern ist ebenfalls eine physiologische Abnahme der Hormone feststellbar, die aber nicht so gut erforscht bzw. äußerlich feststellbar ist. Bei Beschwerden im Sinne einer schnellen Ermüdbarkeit, Abnahme der Libido oder sexuellen Funktionsstörungen ist eine urologische Abklärung empfehlenswert, in deren Rahmen Hormonwerte bestimmt und therapeutische Schritte eingeleitet werden.

Männer sind in unserer Gesellschaft immer noch dahingehend erzogen „zu funktionieren“. Daher ist es nicht erstaunlich, dass eine Einschränkung der Leistungsfähigkeit für viele Männer mit einem Verlust der Bedeutung bzw. Funktionalität, sei es in beruflicher oder familiärer Hinsicht, verbunden ist. Die Rolle als Ernährer, Beschützer, Familienoberhaupt kann subjektiv oder bei Erkrankungen auch objektiv nicht mehr wahrgenommen werden. Der Selbstwert leidet, nicht selten folgen schwere Lebenskrisen. „Dabei sollte auch der Pensionsschock nicht unerwähnt bleiben, der umso besser bewältigbar ist, desto besser ,Mann’ darauf vorbereitet ist“, ergänzt der Experte.

Zur Prophylaxe depressiver Störungen kann eine gesunde Ernährung mit ausgewogener Kost, reich an Ballaststoffen und mit viel Vitaminen, beitragen – Stichwort mediterrane Ernährung. Zusätzlich sollte regelmäßige Bewegung am Programm stehen. Die Pflege der eigenen Interessen, Hobbys sowie soziale Aktivitäten können ebenfalls vor allem in Lebenskrisen hilfreich sein.