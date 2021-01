Ein Mann ist am Freitagabend in einer Wohnung im Klagenfurter Stadtteil St. Ruprecht niedergestochen worden. Laut ersten Informationen hatte der Täter versucht, eine Frau in einer Wohnung mit einem spitzen Gegenstand anzugreifen, ein anderer anwesender Mann wurde dabei schwer verletzt, teilte Polizeisprecher Mario Nemetz auf APA-Anfrage mit. Nach der Tat dürfte der Mann mit einem Auto geflüchtet sein. Die Polizei leitete eine großangelegte Fahndung ein.

