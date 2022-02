Mann in Wien-Favoriten in Wohnung angeschossen

Bluttat in Wien-Favoriten: In einer Wohnung in der Troststraße ist ein Mann am Mittwochabend angeschossen wurden. Einen diesbezüglichen Bericht von „oe24.at“ bestätigte Polizeisprecher Markus Dittrich der APA. Demnach wurden die Einsatzkräfte gegen 19.15 Uhr alarmiert. Ein Zeuge hatte die Polizei angerufen, dass in dem Mehrparteienhaus Schüsse zu hören waren. Die Annahme ging zunächst davon aus, dass eine Gaspistole abgefeuert worden war.

Als die Einsatzkräfte am Tatort eintrafen, fanden sie in der betreffenden Wohnung einen 38-Jährigen, der im Oberkörperbereich schwer verletzt war. Er war offenbar von Geschossen einer scharfen Faustfeuerwaffe mehrfach – bis zu dreimal – getroffen worden. Der Mann wurde reanimiert und in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht. Wer die Tat verübt hatte, war Dittrich zufolge Gegenstand von Ermittlungen.

Bei dem Wohnhaus in der Troststraße handelt es sich um einen Gemeindebau. Dittrich zufolge gab es zunächst keinen konkreten Tatverdacht. Die Tat dürfte offenbar in der türkischen Community verübt worden sein.