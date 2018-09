Ein 23-jähriger Mann ist am Samstagfrüh in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus wegen Besitzes und Uploads von kinderpornografischem Material festgenommen worden. Wie die Landespolizeidirektion am Sonntag mitteilte, wurde der Verdächtige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft von Einsatzkräften der Wega aus seiner Wohnung geholt. Zahlreiche Speichermedien wurden sichergestellt.