Mann rief Polizei an und gestand Bluttat an Vater in Wien

Ein 31-jähriger Mann hat Freitagabend die Polizei angerufen und gestanden, nach Streitigkeiten seinen Vater erstochen zu haben. Die Bluttat hatte sich bereits vor einer Woche ereignet. Die Polizei fuhr zu der angegebenen Adresse nach Wien-Favoriten und fand die Leiche des 59-Jährigen. Bei Streitigkeiten mit dem Vater soll der 31-Jährige das Messer gezückt und auf seinen Vater eingestochen haben.

Worum es bei der Auseinandersetzung ging ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Der 31-Jährige, der meist ohne Unterstand war, wohnte ab und zu beim Vater in der Rickard-Lindström-Gasse.

Am Freitag gegen 21.00 Uhr rief der Mann den Polizeinotruf in Baden und berichtete von der Bluttat vor einer Woche. Polizeibeamte fuhren an die Wohnadresse des 59-Jährigen. Da Türen und Fenster verschlossen waren, brachen die Einsatzkräfte die Balkontür auf und gelangten so in die Wohnung. Im Schlafzimmer fanden sie schlussendlich die Leiche des Vaters.

Nachbarn dürften von den Vorfällen zunächst nichts mitbekommen haben. Nach einer ersten Befragung des Beschuldigten nach seiner Festnahme in Baden soll er nun am Wochenende einvernommen werden. Dazu wurde der 31-Jährige nach Wien überstellt.