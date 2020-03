Mann stürzte in Klettergarten im Salzkammergut 33 Meter ab

Rund 33 Meter im freien Fall ist am Samstagmittag ein 23-Jähriger in einem Klettergarten in Bad Ischl (Bezirk Gmunden) abgestürzt.

Der Mann wurde von einer 48-Jährigen am Seil gesichert. Durch einen Kommunikationsfehler dürfte die Frau die Sicherung vorzeitig gelöst haben. Der 23-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt, berichtete die Polizei.

Der junge Kletterer gab ein Kommando, dass er am Ende der Route angekommen war, wollte sich ins Seil setzen um dann von der Frau abgelassen zu werden. Die 48-Jährige dürfte dies falsch verstanden haben und löste den Strick aus dem Sicherungsgerät.

Gemeinsam mit zwei Zeugen wurden Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet und die Einsatzkräfte verständigt. Der 23-Jährige kam nach der Versorgung durch Notarzt und Bergretter mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 10“ in das Klinikum Wels.

Der Zwischenfall könnte auch weitere juristische Konsequenzen haben. Da es sich beim Klettergarten um eine Sportstätte handelte, wäre die Benutzung nach dem Covid-19-Gesetz nicht erlaubt gewesen.