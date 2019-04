Mann stürzte in Tirol elf Meter vom Baum

Ein 51-jähriger Deutscher ist am Mittwoch bei Baumschnittarbeiten in Walchsee (Bezirk Kufstein) lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann, der über einen Klettergurt mit zwei Seilen gesichert war, stürzte aufgrund eines gerissenen Seiles rund elf Meter ab und wurde lebensgefährlich verletzt. Mitarbeiter leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe.

Der Deutsche wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Traunstein geflogen. Laut Polizei waren die beiden Kletterseile am Ende an einer Umlenkrolle befestigt. Die Rolle befand sich an einer Seilwinde, die wiederum an einem Kran befestigt war. Durch einen Bedienungsfehler des 33-jährigen Kranführers aus dem Bezirk Kufstein geriet das Seil über seine Endstellung hinaus und riss im Bereich der Umlenkrolle.