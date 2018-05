Mann verblutete in Vorarlberg an Schnittverletzung

Ein 57-jähriger Landwirt ist am Montag auf seinem Bauernhof in Langenegg im Bregenzerwald an einer tiefen Schnittverletzung verblutet. Der Mann bearbeitete Eisenstangen mit einer Flex und schnitt sich dabei ins linke Bein. Seine Frau fand ihn leblos im Stallgebäude, für den Bauern kam jede Hilfe zu spät, teilte die Polizei mit.

Der 57-Jährige zog sich die schwere Schnittwunde zwischen 17.30 Uhr und 18.00 Uhr zu. Als er nicht zum Abendessen erschien, machte sich seine Frau auf die Suche und fand den ihren Mann reglos im Stall liegend. Der herbeigerufenen Notarzt konnte nur noch den Tod des Landwirts feststellen. Anzeichen für ein Fremdverschulden lagen laut Polizei nicht vor.