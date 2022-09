Manuel Rubey hat erneut ein Buch geschrieben. Zwei Jahre nach „Einmal noch schlafen, dann ist morgen“, bringt der beliebte Schauspieler, Musiker und Kabarettist wieder ein Konvolut mit Gedanken, Betrachtungen, (Selbst-)Gesprächen, Listen und Lebensweisheiten unters Volk.

„Der will nur spielen“ heißt es und stellt Sinn- und andere Fragen. Seine Reisen in die Provinz, wo er Kabarettauftritte, Lesungen und Auftritte mit seiner Band „Familie Lässig“ macht, bilden die Rahmenhandlung.

Dazwischen möchte Rubey dem Leser einiges mitgeben: viele Listen, mit denen sich sein Leben besser in den Griff kriegen ließe; zehn Gebote für „junge Kolleg:innen“ oder „Vorschläge für alle, die ein schöpferisches Leben führen wollen“. Schreiben kann er, der Rubey, Dialoge etwa. Und Szenen.

In „Der will nur spielen“ gelingt ihm manchmal, was er auf der Bühne für sich und sein Publikum immer wieder aufs Neue anstrebt: die Umgebung vergessen zu machen. Verzeihlich die Einblicke in sein Ringen gegen Social-Media-Sucht, Kollegenneid und Einfallslosigkeit. Und auch private Einblicke gewährt der Vater von zwei Töchtern, von denen hätte man allerdings gern mehr gelesen. Am 14. September ist Rubey übrigens mit seinem Buch am Landestheater Linz zu erleben.

Manuel Rubey: Der will nur spielen, Molden Verlag, 192 Seiten, 25 Euro.