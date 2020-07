ManUnited und Chelsea für Champions League qualifiziert

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United und Chelsea haben sich am letzten Spieltag der englischen Premier League für die Gruppenphase der Champions League qualifiziert. ManUnited siegte beim direkten Konkurrenten Leicester City mit 2:0 und beendete die Saison auf Tabellenplatz drei. Chelsea sicherte sich mit einem 2:0 gegen die Wolverhampton Wanderers den vierten Platz.

Für Manchester trafen Bruno Fernandes (71. Minute) per Strafstoß und Jesse Lingard (98.). Leicester, das auf den an der Leiste verletzten Christian Fuchs verzichten musste, wurde trotz einer starken Saison nur Fünfter und muss sich mit der Europa League begnügen, weil Chelsea noch vorbeizog. Die Londoner gewannen zu Hause durch Tore von Mason Mount (45.+1) und Olivier Giroud (45.+4) gegen Wolverhampton.

Von diesem Sieg profitierte auch Tottenham Hotspur, das mit einem 1:1 bei Crystal Palace noch an den “Wolves” vorbeizog. Als Sechster startet die Mannschaft von Trainer Jose Mourinho in der Europa-League-Qualifikation und könnte dort unter Umständen auf einen Gegner aus Österreich treffen. Eine Chance hat Wolverhampton aber noch: Verliert Arsenal das FA-Cup-Finale gegen Chelsea, dürfte man auch als Siebenter an der Qualifikation teilnehmen.

Bei Manchester, dem Achtelfinalgegner des LASK in der aktuellen Europa-League-Saison, herrschte großer Jubel. Das Team von Trainer Ole Gunnar Solskjaer beendete seine Aufholjagd seit dem Restart erfolgreich, nachdem man um den Jahreswechsel weit weg von den vorderen Tabellenplätzen gewesen war. “Ich denke, die Jungs haben eine tollen Erfolg geschafft”, sagte Solskjaer. “Heute war es kein Klassiker, aber wir wollen lernen, solche Spiele wie dieses zu gewinnen.” Das Rückspiel gegen den LASK steigt nach einem 5:0-Sieg im Hinspiel am 5. August.

Nach einem dramatischen Dreikampf gegen den Abstieg durfte auch Aston Villa jubeln. Der Club aus Birmingham zitterte sich im Fernduell mit Watford und Bournemouth zum Klassenerhalt. Dazu reichte Villa ein 1:1 bei West Ham, weil Watford 2:3 bei Arsenal unterlag. Bournemouth half das 3:1 bei Everton nicht mehr. Southampton, das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl, belegt in der Abschlusstabelle nach einem 3:1-Sieg gegen Sheffield United den elften Platz.

Meister Liverpool sicherte sich indes mit einem 3:1 bei Newcastle United einen Clubrekord. 99 Zähler sind der höchste Wert, den die “Reds” jemals in einer Saison erzielt haben. Virgil van Dijk (38.), Divock Origi (59.) und Sadio Mane (89.) trafen nach früher Newcastle-Führung für die Elf von Trainer Jürgen Klopp. Bei den “Magpies” spielte ÖFB-Teamstütze Valentino Lazaro durch.

Nur einmal in der Geschichte hatte ein Team am Ende mehr Punkte gesammelt als Liverpool: Manchester City beendete im Jahr 2018 die Meisterschaft sogar mit 100 Zählern. Die Saison 2019/20 beendeten die “Citizens” als Vizemeister mit einem 5:0-Kantersieg gegen den Tabellenletzten und dritten Absteiger Norwich.