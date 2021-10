Marathon sorgt für Verkehrsprobleme

Am Sonntag, sorgt der 19. Linz-Marathon wieder für zahlreiche Straßensperren und Umleitungen in der Landeshauptstadt. Parkmöglichkeiten gibt es am Quelle Parkplatz in der Industriezeile und am Stadionparkplatz.

Wer aus Urfahr zum Laufevent anreist, kann beim Pro-Kaufland parken, so der ÖAMTC. Wer mit öffentlichen Verkehrsmittel kommt, hat Shuttlebusse vom Linzer Hauptbahnhof in die Holzstraße. Ebenso werden regelmäßig Busse vom Parkplatz Industriezeile und aus der Sonnensteinstraße zum Hauptbahnhof Linz angeboten.

Die wichtigste Straßensperre betrifft die Mühlkreis Autobahn. Zwischen dem Anschluss Prinz-Eugen-Straße und Dornach ist die A7 von 4 bis 12 Uhr gesperrt. In Fahrtrichtung Freistadt erfolgt die Umleitung von der A7 bei der Abfahrt Voest und in Richtung West Autobahn über die Abfahrt Treffling. Die Umleitungsstrecken führen über die Steyregger Brücke und Mauthausener Straße.

Ab 5.30 Uhr folgen weitere Straßensperren: Die Wiener Straße wird ab der Kreuzung zur Lunzerstraße gesperrt. Die Zufahrt ist für Anrainer bis zur Neuen Welt gestattet. Hier wird ab der Lunzerstraße zur Ebelsberger Umfahrung umgeleitet. Auf der Leonfeldener Straße, der Nibelungenbrücke und der Dauphinestraße werden Gegenverkehrsbereiche eingerichtet. Befahrbar bleiben die Industriezeile, Rudolfstraße, Obere Donaulände und der Römerbergtunnel.

Bus statt Bim

Von 4 bis 17 Uhr werden keine Straßenbahnen der Linien 1, 2, 3 und 4 fahren. Stattdessen gibt es Busse zwischen der Sonnensteinstraße und dem Hauptbahnhof. Die Pöstlingbergbahn pendelt zwischen Landgutstraße und Pöstlingberg. Die Info-Hotline der Linz AG ist unter Tel. 0732/3400-7000 am Samstag von 7 bis 16 Uhr und am Sonntag von 7 bis 14 Uhr erreichbar.