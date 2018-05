Marc Marquez gewann MotoGP-Rennen in Jerez

Der spanische Motorrad-Pilot Marc Marquez hat sich am Sonntag den Sieg im MotoGP-Rennen in Jerez de la Frontera geholt. Auf Honda setzte sich der nun in der WM führende Weltmeister vor dem Franzosen Johann Zarco (Yamaha) und dem Italiener Andrea Iannone (Suzuki) durch.

Der Spanier Dani Pedrosa auf Honda und die beiden Ducati-Piloten Jorge Lorenzo (ESP) und Andrea Dovizioso (ITA) verabschiedeten sich vorzeitig nach einem Dreier-Crash ins Kiesbett. Für KTM punkteten Mika Kallio (FIN/10.), Pol Espargaro (ESP/11.) und Bradley Smith (GBR/13.).