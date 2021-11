Marc Roger Reichel: Camping-Ziele zum Überwintern

Es gibt viele schöne Gründe, den Winter in Österreich zu verbringen. Andererseits gibt es auch viele schöne Gründe, den Winter einmal ganz wo anders zu erleben. Eine besondere Möglichkeit dazu bietet ein Campingurlaub.

In der Reihe „Yes we camp!“ ist nun der ultimative Reiseführer zu diesem Ansinnen herausgekommen: „Die schönsten Camping-Ziele zum Überwintern“. Wer an Traumtemperaturen im Winter denkt, denkt an Portugal.

Und mit diesem Reiseziel eröffnet Autor Reichel seinen Reigen. Auch wenn er auf die lange Anfahrt bis an die Algarve aufmerksam macht: Bei dem Plan, den Winter im Süden zu verbringen, kann ruhig auch der Weg bereits zum Ziel gemacht werden. Neben sehenswerten Ort werden im Buch auch Campingplätze vorgestellt, die meist ganzjährigen Service anbieten.

Wen das noch nicht überzeugt, der lässt seine Augen am besten über die abgebildeten Temperaturkurven streifen … Nicht alles Gute liegt immer fern: Marc Roger Reichel stellt auch nähere Ziele wie Italien und Kroatien vor. Beliebte Überwinterungsorte für Camping-Zugvögel finden sich auch in Spanien, Frankreich, Marokko, Griechenland und der Türkei. Neben den vielen praktischen Tipps bietet das Buch aber auch stimmungsvolle Fotos, die noch mehr Lust auf Winter am Meer und in warmen Gefilden machen.

Marc Roger Reichel: Yes we camp! Die schönsten Camping-Ziele zum Überwintern, Gräfe und Unzer, 192 Seiten, € 22,70