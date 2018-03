Marcel Hirscher Halbzeitführender im Kranjska-Gora-RTL

Olympiasieger Marcel Hirscher führt nach dem ersten Durchgang des Weltcup-Riesentorlaufs in Kranjska Gora. Der 29-jährige Salzburger startet mit 0,73 Sekunden Vorsprung auf Henrik Kristoffersen ins Finale der Top 30 (12.30 Uhr/live ORF eins). Sollte Hirscher auch am Ende vor dem Norweger liegen, dann hätte er bereits die kleine Kristallkugel für den Gewinn der Riesentorlauf-Wertung sicher.

Der Franzose Alexis Pinturault und der Slowene Zan Kranjec, die beide ex aequo Halbzeitdritte sind, haben bereits 1,41 Sekunden Rückstand auf Österreichs Superstar. Sollte Hirscher nach dem Riesentorlauf in Slowenien in der Gesamtwertung 300 Punkte vor Kristoffersen liegen, dann wäre er auch zum bereits siebenten Mal in Serie Gewinner der großen Kristallkugel.