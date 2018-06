Der siebenfache Alpinski-Gesamtweltcupsieger Marcel Hirscher aus Salzburg hat seine langjährige Freundin Laura Moisl geheiratet. Einen entsprechenden Bericht der Kronenzeitung bestätigte Hirschers Mediensprecher Stefan Illek der APA. Die Hochzeit soll laut Zeitung im kleinen Kreis auf Ibiza stattgefunden haben.

Das frisch getraute Ehepaar erwartet im September das erste Kind. Am 4. Juli wird Hirscher in Fuschl am See seine sportliche Zukunftsplanung bekanntgeben.