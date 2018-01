Marcel Hirscher spürt derzeit die Leichtigkeit des Seins

Der Ski-Star weiß: „Im Moment sind die Hundertstel auf meiner Seite“ — Am Sonntag geht es um seinen ersten Sieg in Wengen

Von Roland Korntner

Marcel Hirscher ist der ganz große Star im Skizirkus, doch auch seine Siegesserie weiß der Salzburger richtig einzuschätzen: „Wenn man sechs Hundertstel vorne ist, ist man definitiv nicht unschlagbar“, meinte er schon letzte Woche nach dem Zagreb-Slalom. Auch die beiden Siege in Adelboden waren knapp: „Im Moment sind die Hundertstel auf meiner Seite“, weiß Hirscher. Der es auch andersrum kennt: „Im letzten Jänner war ich ein paarmal mit ganz knappem Rückstand Zweiter. Da haben die Leute gesagt, die Hundertstel werden zurückkommen. Ich habe mir damals nur gedacht, was wollen die Leute, aber nun ist es so“, grinste der 28-Jährige. Das Jahr 2018 hätte für ihn praktisch nicht besser beginnen können, von 400 möglichen Punkten hat er durch drei Siege und einen fünften Platz 340 gemacht.

„Erste Woche besser gelaufen als erträumt“

„Unterm Strich ist die erste Woche besser gelaufen, als ich mir das erträumt hätte“, so Hirscher in seinem Red-Bull-Blog: „Der Jänner ist und bleibt der wichtigste Rennmonat im Skiweltcup, da ist es eine große Genugtuung, ihn auf diese Art und Weise zu beginnen.“ Dabei fühlt er sich konditionell aufgrund der Verletzung gar nicht in Topzustand: „Mir fehlen drei Monate“, wird er nicht müde zu betonen. Doch der Knöchelbruch habe auch etwas Gutes gehabt. Die Freude am Skifahren sei groß wie lange nicht, wie Hirscher bestätigte.

Kein Start in der Kombination

Nun gelte es, die Akkus wieder aufzuladen. Denn insgesamt warten bis 30. Jänner noch weitere fünf Rennen auf den Salzburger, das nächste ist der Slalom am Sonntag in Wengen, den er noch nie gewonnen hat. Die Kombination am Freitag lässt er jedoch (wie voraussichtlich auch den Super-G in Kitzbühel) aus. Auch so ist das Programm im Jänner mit neun Rennen, zwölf Tagen mit Schneetraining sowie zehn Tagen für Reise und Konditionstraining sowie unzähligen PR-Terminen höchst intensiv…