Marcel Hirscher erneut Slalomweltcup-Gewinner

Der Salzburger Ski-Star Marcel Hirscher hat zwei Tage nach seinem Lauf in Aare zu WM-Gold im Slalom zum sechsten Mal den alpinen Slalom-Weltcup gewonnen. Der 29-Jährige zog am Dienstag beim City-Event in Stockholm durch einen Auftaktsieg gegen den Franzosen Victor Muffat-Jeandet ins Viertelfinale ein, was ihm bei zwei ausständigen Rennen zum vorzeitigen Gewinn der kleinen Kristallkugel reichte.

Es ist Hirschers 18. Kristallkugel, hat er doch bereits sieben im Gesamt- und fünf im Riesentorlauf-Weltcup. In beiden Wertungen liegt der seit Sonntag erfolgreichste WM-Teilnehmer aller Zeiten auch aktuell in Front und hat beste Chancen, in dieser Saison noch den 20er vollzumachen.

Der Schweizer Ramon Zenhäusern und US-Star Mikaela Shiffrin gewannen später den City Event. Zenhäusern gewann wie im Vorjahr im Finale gegen den Schweden Andre Myhrer, Shiffrin fixierte ihren insgesamt 57. Weltcupsieg mit einem Finalerfolg gegen die Deutsche Christina Geiger. Damit ist die US-Amerikanerin auch erneut Slalom-Weltcupsiegerin. Einen Podestplatz gab es auch für Österreich, Marco Schwarz wurde Dritter.