Mari Samuelsen: Nordic Noir (Decca)

Die international gefeierte Geigerin Mari Samuelsen (33) geht mit ihrem neuen Album, mit dem sie als Aufnahmesolistin debütiert, überraschende Wege. Die klassische Ausbildung, ihr Repertoire aus Solokonzerten unter namhaften Stabführern, aus Kammermusik etc., ihre Gastspiele in sämtlichen berühmten Konzertsälen, lassen die Norwegerin mit ihrem Guadagnini-Instrument nicht unbedingt in der Filmmusik vermuten. „Nordic Die international gefeierte Geigerin Mari Samuelsen (33) geht mit ihrem neuen Album, mit dem sie als Aufnahmesolistin debütiert, überraschende Wege. Die klassische Ausbildung, ihr Repertoire aus Solokonzerten unter namhaften Stabführern, aus Kammermusik etc., ihre Gastspiele in sämtlichen berühmten Konzertsälen, lassen die Norwegerin mit ihrem Guadagnini-Instrument nicht unbedingt in der Filmmusik vermuten. „Nordic Noir“, nach einem Genre aus dieser Branche, nennt sie ihre CD, zu der sie die dunklen Wälder des Nordens, die eisigen tiefen Seen inspirierten. Die visuelle Bilderwelt aus Filmszenen ist zwar bedeutsam, aber es ist doch die Musik von einer unendlichen Schönheit und Melancholie, auch Dramatik, die eine ganz verklärte Atmosphäre beim Hörer auslösen. Samuelsen hat die Stücke in Auftrag gegeben, ja, sie war sogar zum Teil kreativ tätig bei der Entstehung der Melodien, wobei alte und neue Werke kombiniert wurden. Die Namen der Komponisten spielen keine so große Rolle und sind auch kaum geläufig, vielmehr fasziniert die Ausführung der Stücke und ihr bisweilen in die Nähe der Popwelt reichender Gestus. Die Künstlerin lässt sich von ihrem Bruder Hákon Samuelsen (Cello) und den Trondheim Soloists begleiten, die ihr leidenschaftliches Spiel bereichern. Es zahlt sich aus, diese nordische Düsternis einmal in ihrer Echtheit musikalisch zu erleben.

G. Sz.