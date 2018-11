Marianne Faithfull: Negative Capability (Warner)

Man muss ein intensives, auch schmerzensreiches Leben gelebt haben, um ein Album zu machen wie jetzt Marianne Faithfull mit „Negative Capability“. Und man muss gute Freunde und herausragende Musiker an seiner Seite wissen, um eine so wuchtige Lebensbilanz auch angemessen umzusetzen. Beides zusammen macht die 21. Platte der inzwischen 71 Jahre alten Sängerin zum Ereignis. Die von einem zeitweise ungesunden Leben gegerbte, kratzig-tiefe Stimme der Faithfull, ihre zwischen Klavierballade, Folksong und düsterem Rock pendelnden Lieder — schon das greift dem Hörer ans Herz. Und dann noch die Texte, über den Verlust geliebter Menschen („Don’t Go“) oder den ganzen Wahnsinn da draußen in der Welt („They Come At Night“ über den Terroranschlag von 2015 in Paris). Mit Popmusik hat das nichts mehr zu tun. Kein Wunder, dass Kritiker für „Negative Capability“ bereits den Vergleich mit monumentalen Alterswerken von Johnny Cash oder Leonard Cohen gewählt haben. Wie schon bei früheren Alben gibt es spannende Kooperationen, etwa „The Gypsy Faerie Queen“ mit Nick Cave. Außerdem covert die Britin Bob Dylans „It’s All Over Now, Baby Blue“. Und sie nimmt sich zwei wichtige Lieder ihrer eigenen Laufbahn nochmals vor: „Witches Song“ und das berühmte, bewegende „As Tears Go By“, mit dem vor gut 50 Jahren alles begann. „Negative Capability“, eines der besten Alben einer eindrucksvollen Karriere.

Werner Herpell